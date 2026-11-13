Почему Путин согласился на участие европейцев в переговорах

Просто чтобы ни у кого не было иллюзий: эти переговоры — не об Украине, хотя мы вроде бы и находимся в центре внимания. Это переговоры о том, как заставить европейцев снять санкции с РФ в обмен на гарантии безопасности и возможность для американских компаний выступить посредниками при продаже российских товаров. И поэтому появление европейцев было предопределено.

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Просто в силу слабости самих европейцев и определенной ангажированности американцев Путину удалось представить свое согласие едва ли не как царский жест милости.

Европейцы пока явно не готовы и к новому формату переговоров. И проблема здесь не в выборе переговорщика, а в мандате на ведение переговоров. Дело в том, что даже у наших крупнейших союзников одновременно существуют два противоположных мнения: они хотят завершения войны (из-за финансовых и электоральных вызовов) и в то же время хотят её продолжения (поскольку опасаются агрессии РФ). Как следствие, в ближайшие месяцы существует высокая угроза фрагментации проукраинской коалиции.

Хотят завершения войны и одновременно хотят её продолжения

В то же время мы наблюдаем классическое путинское двоемыслие: он хочет торговать с Европой и тут же говорит о сферах влияния, пугая европейцев войной. По сути, именно такая позиция Путина служит для европейцев главным сдерживающим фактором. Однако это не останавливает, а лишь замедляет фрагментацию коалиции.

При этом, мне кажется, в Киеве мало кто до конца осознает изменение модальности переговоров. Мы пытаемся продолжать жить по лекалам 2022 года. К сожалению, европейцы уже начали колебаться, и они не смогут жить в логике 2022-го (приезжайте все, кому нужно; денег дадим столько, сколько потребуется; Путина оставим в изоляции). Нам нужно менять стратегию и вместе с европейцами выстраивать новые рамки «красных линий». Ведь хотим мы того или нет, но эти «красные линии» уже начинают смещаться. И теперь вопрос в том, в каком качестве мы будем влиять на этот процесс через 5−6 месяцев — как участники с правом голоса или как наблюдатели.

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В мире немало стран, которые серьезно опасаются, что право сильного устанавливать сюзеренитет над слабым может стать тенденцией. И здесь нашими естественными союзниками становятся Турция, Египет, Саудовская Аравия и ряд других государств. Более того, такая постановка вопроса ломает стратегию Китая. А значит, повторю то, о чем говорил давно: нам нужно расширять шахматную доску и исходить из реалий 2026-го, а не 2022 года.

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Текст опубликован с разрешения автора