Андрей Клименко

На Ближнем Востоке сформировалась новая реальность. США признали израильскую аннексию Восточного Иерусалима, открыв в этом городе посольство
Пора навсегда забыть о том, что говорят и делают в России люди, которые недавно считались “нашими”. Нам в Украине своих “любителей Путина” хватает
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Меня зовут Ольга Гуцал. Мне 55 лет. И я растеряна...
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Пока весь мир отмечал окончание войны, советская авиация уничтожила дома жителей Борхольма – самый восточный остров Дании. Русские оккупировали его почти на год
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: