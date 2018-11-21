Артем Гудков

Дабы прорвать изоляцию, у российской внешней политики появилась новая цель
Ключевая проблема Украины за годы независимости стала еще острее. Олигархически-клановый монстр вновь окреп – пустующие места после революции заняли другие. Есть ли у нас шанс победить эту систему?
Мы обсуждаем совсем не то, что надо. Пора развернуть национальный предвыборный дискурс совершенно в другое направление
Таксист, который работает в темную без лицензии и два года ездит на евробляхе, будет прощен
Накануне президентских выборов в 2019 году пора поговорить о том, чего нам действительно стоит опасаться, а к чему лучше отнестись со скепсисом
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