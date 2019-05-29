А если допустить дефолт? Сегодня, 17:27 Цей матеріал також доступний українською

По этому поводу рановато нервничать

Слухи о дефолте распространялись только от Коломойского, а со стороны президента и должностных лиц их попросту не было. Конечно, по этому поводу можно немного понервничать, но пока официальной позиции о дефолте нет — а значит, нет и поводов реально тревожиться.

Что касается кредиторов, то здесь вопрос в том, быть ли сотрудничеству с МВФ. Все будут ориентироваться на то, какой после выборов изберут Кабмин и какой предполагается формат переговоров. Безусловно, появится определенная нервозность, но по большому счету пока нет четкого понимания, кто станет премьером, кто будет ответственным за экономический блок и какова ожидается их позиция. Это интересные и веселые пересуды, но они вовсе не дают оснований ожидать дефолт.

Впрочем, нет в Украине и реальных оснований объявлять дефолт. У всех стран имеются долги, а дефолт объявляют из-за проблем в экономике: когда страна не справляется с обслуживанием этих долгов и становится понятно, что возможности перекредитоваться уже исчерпаны. Недавно у нас эти возможности точно были, а сейчас, возможно, некоторые засомневаются. Так или иначе, все будут придерживаться позиции МВФ. А последний, в свою очередь, будет осторожно присматриваться к ситуации вокруг ПриватБанка и к решению других вопросов. И если появится конструктив, особых сомнений не возникнет.

Чем лучше у вас репутация, тем дешевле займы

Что если допустить дефолт? Мы получим девальвацию гривни. Объявление дефолта выбивает один из столпов валютной стабильности — кредиторов, инвестирующих в том числе и в наши долги, которые перезанимают их нам, а также выделяют средства на то, чтобы мы могли их перекредитовать. А если они услышат слово «дефолт», это означает, что возвращать долги все же придется, а с кредитованием возникнут проблемы. На определенный период можно будет забыть о займах.

Как же страна живет по своим долгам? Часть выплачивает — мол, посмотрите, мы обслуживаем свои долги — и тут же, спустя некоторое время, высчитывает, размещает и снова занимает те же деньги. И чем лучше у вас репутация, тем дешевле заимствования. Никто и никогда долгов полностью не выплачивал: их удерживают на определенном уровне с возможностью их обслуживать. А может случиться и то, что вы должны будете заплатить, но вам попросту никто не одолжит. И когда вы уже осознаете, что вам никто не занимает, то заявляете: извините, дефолт.

И тогда, конечно же, страдает не только экономика, но и международные позиции страны.

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