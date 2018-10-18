Российская "элита" с чувством глубокого удовлетворения принимает свое историософическое возвращение в родную гавань империи Юань
При действующем президенте Россия стремительно деградирует во всех сферах
Сто лет назад началась борьба за украинскую автокефалию
Событием №1 на этой неделе стала катастрофа российского Союза, которая в очередной раз напомнила нам о том, что космос от нас несколько дальше, чем привыкли думать многие оптимисты. Но хватало и других интересных новостей.
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
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