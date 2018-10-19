Марги Керр

Российская "элита" с чувством глубокого удовлетворения принимает свое историософическое возвращение в родную гавань империи Юань
О том, что в Крыму обязательно начнутся «теракты», было понятно любому, знакомому с российской действительностью
Российская "элита" с чувством глубокого удовлетворения принимает свое историософическое возвращение в родную гавань империи Юань
Событием №1 на этой неделе стала катастрофа российского Союза, которая в очередной раз напомнила нам о том, что космос от нас несколько дальше, чем привыкли думать многие оптимисты. Но хватало и других интересных новостей.
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: