Борис Ложкин

Наконец люди поняли, что корь на самом деле существует. Так прививаться или нет?
Телекомпания Al Jazeera, сама того не подозревая, провела добротный сеанс разоблачения гнилой сущности украинской политики и сросшегося с ней бизнеса
Наконец люди поняли, что корь на самом деле существует. Так прививаться или нет?
Мы очутились в ситуации, когда законопослушному гражданину, желающему что-то заработать, не остается ничего другого, как вкладывать в иностранные активы
Телекомпания Al Jazeera, сама того не подозревая, провела добротный сеанс разоблачения гнилой сущности украинской политики и сросшегося с ней бизнеса
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