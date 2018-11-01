Лидия Билас

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Возможно, кому-то очень хотелось бы услышать от меня: «Никакого повышения цен на газ. Газ должен раздаваться бесплатно» или «IMF, get away! Убирайся из Украины и не навязывай нам ценовых решений». Но я не скажу ни того ни другого