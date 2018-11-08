Фернандо Росель-Агилар

Жить сегодняшним днем. Как перестать откладывать всё на потом?
Таксист, который работает в темную без лицензии и два года ездит на евробляхе, будет прощен
Осталось всего несколько недель до пятой годовщины Майдана. Хочу поговорить о реванше политических сил, которые привели к началу революции достоинства
Чудовищное убийство журналиста Джамаля Хашукджи, потрясшее мир, может изменить геополитическую расстановку сил. Турция и Саудовская Аравия уже ведут оживленные торги
Пора бы украинцам понять: экономика не барон Мюнхгаузен, она не вытащит сама себя из болота за волосы. Экономика запускается политикой. Но не той, что прописывает языковые квоты
Решение Трампа разорвать с Россией договор о ликвидации ракет не принесет никаких особенных последствий. Это более мелкое событие, чем вчерашний указ Путина
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