Новая фаза войны после 9 мая. Чего ждать от Путина 4 мая, 16:23

Это не прогноз, а, скорее, предположения по поводу того, чего можно ожидать от России 9 мая и накануне этого «праздника» победобесия

Путин (если доживет) обратится к россиянам с грандиозной речью вроде: «Россияне! Я объявляю спецоперацию на Украине завершенной. Ее результатами стали освобождение русских на Донбассе, который стал частью Ростовской области, и на Херсонщине, которая воссоединилась с Крымом в рамках возрожденной, исторически русской, Таврии (естественно, о границах этих новообразований, сказано не будет). Мы показали всему миру кузькину мать и заставили уважать Россию. Но теперь перед нами новая угроза: оставшиеся в живых украинские националисты вместе с империалистическим Западом ополчились против нашей страны в желании поставить под сомнение нашу победу. Соотечественники! Все, как один, встанем на защиту родины! Объявляю о начале специальной оборонительной операции (и „специальной мобилизации“) по защите наших достижений. Покажем, что армия и народ едины…». И дальше в таком духе.

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Со стороны России — это будет означать переход от наступательной фазы войны к оборонительной, и сопровождаться попытками посадить Украину за стол переговоров с закреплением ситуации по состоянию «на сейчас». Для Украины это означало бы (даже по состоянию на 24 февраля) надолго замороженный конфликт с непредсказуемыми (вернее, с весьма предсказуемыми) последствиями. Российские надежды на успех таких переговоров могут подпитываться заявлениями главы Госдепа США Энтони Блинкена — о готовности США принять любое решение украинского народа, Олафа Шольца — о возможности снятия с России санкций после подписания мирного договора с Украиной (без упоминания его условий), а также «креативность» любителей нейтралитета в нашей переговорной группе.

На самом деле, для Украины такой договор означал бы капитуляцию.

При этом новая фаза войны не будет означать смягчения давления России на Украину. Продолжатся (хоть и поутихнут) попытки отвоевать новые территории с «освобождением» братского народа от притеснений «украинской хунты», ракетные удары по инфраструктуре и узловым пунктам поставок западной помощи, обстрелы жилых кварталов городов с целью увеличения потоков беженцев и перегрузки транспортных магистралей — все, на что хватит запасов ресурсов.

Возможны и другие пакости россиян. Со стороны Приднестровья не исключена попытка повторения «молниеносного» рейда «вежливых спецназовцев» по территории Молдовы под предводительством какого-нибудь Стрелкова-Тяпкина. Также может быть обстрел пассажирского лайнера на территории, например, Венгрии «украинским» стингером, попытки «провенгерских» провокаций на Закарпатье.

Надеяться, что Россия после этого исправится и покается в содеянном не стоит — это в будущем и не обязательно в позитивном плане. А пока — будем начеку, и внимательно следим за событиями в самой России.

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