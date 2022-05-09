Мифы и догмы о 9 мая. О чем молчит Россия 9 мая, 19:01 Цей матеріал також доступний українською

Допустив раздел Европы, Запад санкционировал победу одной авторитарной системы над другой

Инструментализация исторических мифов и лжи служит основой пропаганды. Политические манипуляции, интеллектуальное успокоение и лень способствуют эффективности широкого распространения дезинформации. По мере того, как мы приблизились к официальному празднованию окончания Второй мировой войны, 8 мая, мы сталкиваемся с манипулированием по поводу этого исторического момента Российской Федерацией в их тщательно сфабрикованном агитпропе об окончании Второй мировой войны.

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К сожалению, терпимость союзных держав к прославлению и в какой-то мере присвоению Советским Союзом, а теперь и Россией роли «победителей» во Второй мировой войне, способствовала усилению самого мощного и догматичного идеологического оружия в их пропагандистском арсенале, которым стал День Победы — 9 мая. Увековечение этих мифов в настоящее время стоит жизни простым украинцам, будущего — для рядовых россиян и безопасности остального мира. Так называемая специальная военная операция на Украине настолько переполнена лживыми российскими нарративами, что они знаменуют собой режим, находящийся в состоянии полного отрицания реальности. Ежедневные комментарии московских лидеров все больше отдаляются от какой-либо разумной интерпретации событий, будь то в настоящем или в прошлом. Их активно конструируемая альтернативная реальность для себя и для своего народа заставляет задуматься, смогут ли они когда-нибудь вылезти из этой кроличьей норы.

Важно помнить и напоминать Путину и его последователям, что страны-союзники Запада были армиями освобождения, принесшими в Европу демократию и долгосрочную стабильность, в то время как советская армия была армией оккупантов, поработившей сотни миллионов людей и закрывшей их за железным занавесом. Не должна ли и Россия приписать себе и эту «заслугу», или только вспоминать о тех исторических событиях, которые подкрепляют ее шовинистическое чувство величия?

Каждая нация должна подвергать сомнению свое прошлое

Каждая нация должна подвергать сомнению свое прошлое. Каждая великая нация должна делать это тщательно и регулярно. Российская Федерация при Владимире Путине не только избегает этого, но и занимается противоположным, т. е. прославлением своих самых позорных периодов. Пакт Молотова-Риббентропа, который де-факто наделил Гитлера властью и дал ему возможность поделить Европу со Сталиным, теперь называют «пактом безопасности», поскольку в России противоположное мнение грозит тюремным заключением. В напыщенной риторике о войне нет упоминания ни о ленд-лизе США, который предоставил в то время отчаявшемуся Советскому Союзу оружие на сумму около 160 миллиардов долларов (в текущем долларовом выражении), ни о бесчисленных солдатах со всех советских республик, отправленных на фронт без снаряжения в качестве пушечного мяса, многие из которых были расстреляны собственными войсками, ни об обвинениях в массовых военных преступлениях против гражданского населения государств до, во время и после того как они находились в статусе союзных.

Удобно забыто и систематическое массовое изнасилование немецких женщин советскими войсками в конце войны. К сожалению, предсказуемо, что многие из этих забытых фактов военных преступлений вновь позорно проявились сегодня в поведении российских войск в Украине. Большие парады дорогой военной техники большинству людей сегодня очень напоминают об ушедшей эпохе. Эти парады демонстрирует слабость, а не силу, и незащищенность, а не уверенность в мире, который движется вперед. Грандиозное празднование триумфа, когда ваша страна демонстрируют противоположные этому триумфу результаты, является только грандиозным отвлечением внимания народа, а не торжественным, достойным поминовением жертв предыдущих поколений. Особенно, если это устраивается только для того, чтобы скрыть свои грехи, а не для того, чтобы сделать единое заявление о том, что мы больше никогда не допустим такого ужаса.

Реабилитация Сталина после Второй мировой войны — один из моментов, который делает Путина сейчас таким безрассудным. Если Сталин мог оказаться среди победителей, несмотря на свою некомпетентность, чудовищные преступления и полное пренебрежение к человеческой жизни, то почему Путин в конце концов не может сделать нечто подобное? Допустив раздел Европы, Запад санкционировал победу одной авторитарной системы над другой. Это отсутствие мужества и дальновидности со стороны западных лидеров в то время было актом предательства наших ценностей, наших убеждений и нашего чувства достоинства и человечности. В 2022 году мир не может допустить, чтобы это повторилось с Украиной.

Перевод НВ

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