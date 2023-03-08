8 марта в Украине: от цветов до защиты прав женщин 8 марта, 11:21 Эксклюзив NV

Недавно в Дії завершился опрос относительно 8 марта: должен ли этот день оставаться праздничным выходным или лучше сделать его рабочим

Украинцы, отдав более 1,3 млн голосов, выбрали первый вариант. Примечательно, что этот опрос стал самым массовым в приложении.

Почему мы так любим спорить о праздниках и каков основной смысл праздника 8 марта? Давайте вместе поразмышляем об этом.

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Война России против Украины и полномасштабное вторжение вернули интерес общества к переосмыслению наших традиций, обычаев и, в том числе, праздников. Мы восстанавливаем свою украинскую идентичность, поэтому этот процесс абсолютно логичен.

У праздник 8 марта долгая история. В конце 19 — начале 20 века в Европе и США борцы за равенство и суфражистки в этот день выходили на митинги за равную оплату труда, достойные условия труда для женщин, право выбирать и быть избранными. Общественные движения за права женщин стали неотъемлемой частью общемировых процессов становления прав человека и борьбы с дискриминацией. Позже в 1975 году ООН начала отмечать этот день как «Международный женский день» (International Women’s Day), а с 1977 года — как «Международный день борьбы за права женщин и международный мир» (United Nations Day for Women’s Rights and International Peace).

В нашем законодательстве, а именно в Кодексе законов о труде, определяющем праздничные выходные дни, 8 марта именуется Международным женским днем. Так какова традиция отмечания этого праздника в Украине? Я бы определила три подхода: первый — участие в женских маршах и акциях за права женщин и равенство, второй — празднование весны и красоты в сопровождении тюльпанов и мимоз, и третий — для тех, кто не морочится и просто игнорирует этот день, или же радостью совмещает цветы с участием в марше.

Какова традиция отмечания этого праздника в Украине?

В середине февраля в парламенте появился законопроект, которым предлагается не только отменить Международный женский день как выходной 8 марта, но и заменить его Днем украинской женщины и Днем матери. Однако это выглядит как подмена понятий, а не переосмысление. Сразу возникает множество вопросов, например: не преуменьшаем ли мы роль тех женщин, которые не являются матерями? Почему нет равноценного выходного праздничного Дня отца? Не превратится ли День украинской женщины (который предлагают отмечать в день рождения Леси Украинки — одной из первых украинских феминисток) в день «берегыни»?

Поэтому мы с коллегами предложили альтернативное решение этого вопроса. Поскольку 8 марта — это день, в первую очередь посвященный движению за права женщин и равенство, давайте уточним его название: вместо Международный женский день будем называть его Международный день защиты прав женщин.

И нам действительно еще есть над чем работать для достижения гендерного равенства, ведь полномасштабная война только усугубила существующие проблемы. Речь, например, идет о преодолении разрыва в оплате труда женщин и мужчин, который по последним данным составил 18%, и борьбе с феминизацией бедности. Важно также работать над созданием достойных условий для службы женщин в армии и, в общем, усиления доступа женщин ко всем сферам общественной и политической жизни страны. В фокусе внимания должны оставаться и вопросы инклюзивности публичного пространства, где женщины и семьи с детьми получали бы беспрепятственный доступ ко всем общественным пространствам и услугам. Любое рабочее место — офис, производство, студенческая аудитория или зал парламента должны быть доступны для женщин, объединяющих свою профессиональную жизнь с материнством.

Возвращаясь к теме выходных и рабочих дней, следует вспомнить, что одним из аргументов в пользу сохранения 8 марта как выходного было желание женщин выходить на уличные акции и марши и иметь для этого гарантированный выходной.

Со временем Украина все же придет к необходимости упразднения выходного в этот день, и мне лично такая идея близка. Эту тенденцию можно увидеть и в голосовании в Дії, где более 703 тыс. граждан избрали вариант рабочего дня.

А пока предлагаю в Международный женский день почтить всех украинских женщин, которые прилагают свои усилия для нашей победы и восстановления Украины: волонтерят, лечат, учат, работают мамами, воюют на фронте, обеспечивают тыл.

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