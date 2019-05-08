8 фактов. Что нужно знать об алкоголе Сегодня, 11:37 2131 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Вот научно обоснованные данные о необратимых последствиях употребления алкоголя на здоровье. А вы решайте сами, как лучше провести вечер

Тверезники та алкоголіки мають приблизно однакові шанси розвинути депресію — 70% та 80% відповідно. В той час як люди, які п’ють келих вина щодня, мають найнижчі шанси.

Та люди часто не п’ють вимушено: через хронічні хвороби чи брак грошей, тож можуть впасти в депресію не через нестачу етилового спирту в крові, а через свою життєву ситуацію та брак спілкування з друзями в шинку. Важливо розрізняти причини та наслідки.

«Вміти пити» погано

Якщо ви п’єте і не п’янішаєте, значить ваші ферменти алкогольдегідрогенази вправно руйнують алкоголь. Тим часом людина продовжує «накидуватись», бо не відчуває сп’яніння, і гадає, що все під контролем.

Алкоголь діє на кожну клітину тіла та шкодить їйАлкоголь не рятує від депресії

Але спирт в печінці стає оцтовим альдегідом — сполукою також токсичною для організму. І руйнувати його мають уже інші ферменти, які можуть діяти повільно. Краще «не вміти пити», тобто мати малоефективні алкогольдегідрогенази і рано спинятися.

Безпечної дози алкоголю не існує

Як би ми не прагнули пити «помірковано», алкоголь діє на кожну клітину тіла та шкодить їй. Алкоголь збільшує ризик деменції, раку підшлункової, стравоходу, печінки, прямої кишки, молочної залози. Люди, які надмірно споживають алкоголь, мають вищі ризики серцево-судинних хвороб, гіпертензії та абдомінального ожиріння. Крім цього, алкоголь погіршує поглинання вітамінів кишківником.

Алкоголь не подовжує життя

Навпаки. Преса та блоги поширюють міф, начебто кава та алкоголь подовжують життя: довгожителі п’ють і те, і те. Та це – викривлення та перекручування інформації. Ровесники століття з чаркою та філіжанкою просто мають хороші гени, та, ймовірно, інші бонуси буття.

Не поєднуйте каву та алкоголь

Це офіційна заборона на додачу до того, що алкоголь шкідливий.

В разі похмілля кава допомагає не усім. З іншого боку, кофеїн допомагає подолати абстинентний синдром, тобто якщо людина пила і раптом вирішила зав’язати. Крім того, кава істотно знижує ризик раку печінки, особливо в людей, які перехворіли на гепатит С і зловживають алкоголем, але якщо вони вже не п’ють.

Мозок жінок та чоловіків реагує на алкоголь по-різному

У жінок, які страждають на алкоголізм, мають у мозку суттєві збільшені ділянки, що відповідають за задоволення та заохочення поведінки. А в чоловіків навпаки. При цьому, алкоголь в чоловіків викликає вдвічі більший викид дофаміну (медіатору, що бере участь в заохоченні), ніж в жінок. Цим нині пояснюють більшу поширеність алкоголізму серед чоловіків.

Також науковці вважають, що мозок жінок більш вразливий до пошкодження алкоголем.

Алкоголь погіршує здатність міркувати логічно та раціонально

При цьому часто активується ризикована сексуальна поведінка, тобто незахищений секс з випадковими партнерами. З іншого боку, падіння тиску через сильну інтоксикацію подекуди робить ерекцію неможливою, а алкоголізм вважають передвісником сексуальних негараздів. Пам’ятайте про це.

Алкоголь змінює роботу генів

Тих, що залучені в обмін холестерину, підтримання цілісності судин, нейропластичності, та рецепторів нейромедіаторів.

Ці зміни називаються епігенетичні, тобто поверх генів нанесли мітки, які змінили їх активність. Досить часто епігенетичні зміни тривалі та навіть можуть передаватися наступним поколінням. Алкоголізм призводить до того, що гени запускають різні процеси: мозок гірше контролює поведінку, а рівень холестерину та запальний фон в тілі зростають. Часто це поєднується із накопиченням вісцерального жиру — універсального покажчика ранньої смертності, особливо в чоловіків.

Втім, епігенетичні зміни і запалення внаслідок алкоголізму та вісцерального ожиріння можна частково спинити завдяки фізичним навантаженням та відмови від алкоголю.

І наостанок. Навіть якщо всі ці аргументи не навернули вас до шанування води, кави та чаю — ніколи не сідайте за кермо, якщо випили. Будь-яка кількість алкоголю в крові може вплинути на навички водіння та підвищує ризики потрапити в аварію.

Текст опубліковано з дозволу автора

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