65 млн украинцев. Кто они? Сегодня, 16:09 1630 Цей матеріал також доступний українською

Диаспору нужно учиться видеть, слышать и ценить

В речи Зеленского мне очень зашла тема про 65 миллионов украинцев — и тех, кто живёт в Украине, и тех, кто живёт в других странах мира, но ощущает себя частью Украины.

Как-то я задал вопрос знакомому ирландцу: «Сколько ирландцев живет в Ирландии?» Получил ответ: «Нас более 50 миллионов». Я был поражён. Как такое может быть, ведь 50 млн даже стоя не поместятся в маленькую Ирландию. А потом понял, что он имел ввиду всех ирландцев в мире: и тех, кто живет в Ирландии (около 3,6 млн), и тех, кто живет в Великобритании (1,8 млн), Канаде (4,3 млн), Австралии (1,9 млн) и США (36 млн человек). Ирландцы не отделяют себя от своей диаспоры и вообще не делят друг друга каким-либо образом. В понимании этого человека — ирландцы, живущие в США и других странах — единое целое с ирландцами, живущими на острове.

Это великая сила, которая может сыграть ключевую роль

Мне кажется, что это очень правильный и современный подход. Для меня настоящая украинская диаспора — это не только потомственные украинцы и их потомки, говорящие по-украински, поющие украинские песни и надевающие вышиванки по праздникам. Для меня украинская диаспора — это все, кто, так или иначе, когда-либо имел связь с Украиной и кому не безразлично, что происходит в стране вне зависимости от этнической принадлежности, национальности, языка, пола, возраста и сексуальных предпочтений.

Диаспору нужно учиться видеть, слышать и ценить — это великая сила, которая может сыграть ключевую роль в процессе реализации реформ. Конечно, можно бороться с оттоком мозгов из страны, но это увы — бесполезно. Гораздо лучше сделать так, чтобы все, кто уехал, захотели вернуться: со знаниями, опытом и инвестициями. Если не они, то их дети. И если не навсегда, то хотя бы на время.

Текст опубликован с разрешения автора

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