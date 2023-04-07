Шесть главных условий успешного мирного соглашения. На примере Северной Ирландии 7 апреля, 18:25

25 лет назад я был одним из тех, кто представил документ, получивший название Соглашение Страстной пятницы. Он урегулировал конфликт, который унес жизнь тысяч людей

Двадцать пять лет назад я, вместе с премьер-министром Ирландии Берти Ахерном, президентом США Биллом Клинтоном и лидерами четырёх главных политических партий Северной Ирландии, представил документ, получивший название Соглашение Страстной пятницы (сокращённо ССП). Это соглашение урегулировало конфликт, который унёс жизнь тысяч людей и причинял неописуемые бедствия и разрушения в течение несколько десятилетий, а возможно даже столетий.

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Наступивший мир, равно как и политические институты, появившиеся благодаря ССП, был несовершенным и хрупким, и таким же он остаётся. Но сравните сегодняшнюю Северную Ирландию с тем, какой она была четверть века назад, и вы вполне оправданно сможете назвать достигнутое подлинным преображением. Мир сохраняется, размеры экономики увеличились вдвое, а Белфаст — город, который раньше был окутан колючей проволокой и патрулировался военными, — превратился в процветающий европейский город с бурно развивающимся технологическим сектором и активной ночной жизнью.

Итак, у нас есть основания для острожного празднования этой годовщины. Трудно припомнить ещё какой-либо по-настоящему успешный мирный процесс в новейшей истории.

Меня часто спрашивают, может ли ССП дать уроки для урегулирования конфликтов в других частях мира. Реальность такова, что каждый конфликт уникален, отличаясь своими причинами, длительностью, внешней поддержкой и многими другими факторами. И тем не менее, некоторые уроки можно назвать, и к ним стоит прислушаться.

Мирный процесс — это именно процесс, а не событие

Во-первых, мир не может укорениться без согласованных принципов, которые обе стороны считают концептуально справедливыми. В случае Северной Ирландии основной частью ССП был так называемый принцип согласия: желавшие единой Ирландии должны были согласиться, что Север должен оставаться частью Великобритании так долго, пока этого хочет большинство. Это была большая уступка юнионистам Северной Ирландии.

В ответ юнионисты согласились с принципом равного и честного отношения к националистам (в основном римско-католическому населению) с опорой на новые институты в таких сферах, как полиция и суды, и на признание — в виде сотрудничества с Ирландской республикой — националистических стремлений к единой Ирландии.

Однако, как показывает агонирующий мирный израильско-палестинский процесс, который опирается на так называемый принцип двух государств, одних только общих принципов недостаточно. И поэтому, во-вторых, мирный процесс нуждается в постоянном внимании тех, кто в нём участвует. Согласованные принципы — это только начало. Это дорожная карта, а не пункт назначения.

Достижение мира требует времени, терпения, креативности и упорной, неустанной решимости. Мирный процесс — это именно процесс, а не событие. Мы потратили долгие годы — в общей сложности девять — на реализацию соглашения, столкнувшись на нашем пути с множеством кризисов, неудач и блокирующих препятствий. Любое из этих препятствий могло привести к прекращению мирного процесса, если бы мы не стремились его продолжить.

В-третьих, переговорщики не должны бояться обращаться за внешней помощью. Они могут сказать: «Никто реально не понимает наш конфликт так, как мы». Это верно, но иногда непонимание конфликта в том виде, как они его понимают, становится ключом к его разрешению. Вмешательство Клинтона и американского сенатора Джорджа Митчелла, а затем визит в Северную Ирландию и поддержка процесса президентом Джорджем Бушем, были совершены в такие моменты, которые оказались крайне важны для обеспечения структур финансовой и политической поддержки. Евросоюз тоже всегда искал способы помочь, а гибкость ЕС, проявленная на фоне недавней, вызванной Брекситом турбулентности в Северной Ирландии, стала ещё одним классическим примером внешней помощи, способствующей преодолению внутренних противоречий. Итак, не бойтесь посторонних; используйте их.

Конечно, здесь требуется четвёртый компонент — образцовое лидерство. Без него мир в Северной Ирландии никогда бы не наступил. Лидеры должны были проявить готовность говорить своим сторонникам неприятную правду, выдерживать критику и вопли о предательстве. В ходе этого процесса снова и снова случались моменты, когда самое простое решение противоречило правильному решению. К счастью, у нас были лидеры, готовые, зачастую заплатив большую личную цену, выбрать правильный путь, а не самый простой.

В-пятых, успех процесса становится более вероятным, если все, кто в него вовлечён, доверяют друг другу. Я всегда говорю студентам, что политика — это вопрос личностей; это человеческий бизнес. Когда существует так много запутанных вопросов для разрешения, а политические интересы каждого человека могут указывать на иное, иногда прямо противоположное, направление, вы обязаны иметь возможность вести открытый, честный и стратегический диалог.

У ваших партнёров по процессу возникла проблема? Посмотрите на неё с их точки зрения. Обсудите её. Найдите решение вместе. Дружбу может быть трудно завоевать, но партнёрства можно добиться.

В-шестых, все стороны обязаны признать, что конфликт приведёт к глубочайшему недоверию. Заключение соглашения — это не то же самое, что формирование доверия. Первое — формальность, а второе — эмоции. Признайте это. Поиск способов наладить доверие — это инвестиции, которые принесут самые высокие дивиденды.

Наконец, никогда не сдавайтесь. Люди обычно столь цинично относятся к политике потому, что они видят мало изменений в своей повседневной жизни. Но на мгновение сделайте шаг назад. Широкие мазки истории похожи на картину импрессиониста: то, что вблизи выглядит размытым пятном, на расстоянии раскрывает себя.

На расстоянии 25 лет мы можем увидеть, что ССП принесло реальные, глубокие перемены. Многие из живущих сегодня стали его бенефициарами. И не важно, знают ли они об этом, и задумываются ли они об этом. Важно то, что это было сделано.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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