6 способов уберечь свою психику от влияния соцсетей Сегодня, 20:16 Цей матеріал також доступний українською

Использование социальных сетей мешает личному общению

По данным опроса Американской психиатрической ассоциации, больше трети взрослых американцев считают, что социальные сети опасны для их психического здоровья. Лишь 5% сказали о позитивном влиянии. При этом 45% полагают, что у соцсетей и позитивный, и негативный эффект.

Две трети респондентов признались, что использование соцсетей напрямую связано с изоляцией и одиночеством. Другие исследования подтверждают: увлечение соцсетями подпитывается депрессией. Кроме того, согласно опросам, соцсети вызывают зависть, социальную тревожность и понижают самооценку.

Как психолог, изучавший основы онлайн-взаимодействий, я могла наблюдать, как соцсети повлияли на жизнь моих клиентов. В результате, сформулировала 6 способов того, как люди уменьшить вред, оказываемый соцсетями.

Ограничьте то, когда и где вы используете социальные сети

Использование социальных сетей мешает личному общению. Вы станете гораздо лучше ладить с людьми, если отключите уведомления во время разговоров, переведя, например, телефон в режим полета. Не проверяйте соцсети во время совместных обедов или ужинов с семьей и друзьями, а также когда играете с детьми или общаетесь с партнером.

Удалите приложения любимых соцсетей с телефона

Убедитесь, что социальные сети не мешают вашей работе, отвлекая вас от серьезных проектов и переговоров с коллегами. Особенно, не держите ваш телефон или компьютер в спальне — это мешает здоровому сну.

Делайте разгрузочные дни

Планируйте регулярный многодневный отдых от социальных сетей. Несколько исследований показали, что даже пятидневный или недельный отдых от Facebook может привести к понижению уровня стресса и повышению удовлетворенности жизнью. Так же вы можете ограничить использование соцсетей, не бросая их: ограничьте использование Facebook, Instagram и Snapchat до 10 минут в день. Через три недели гарантирован результат: снижение чувства одиночества и депрессии. Поначалу это может быть сложно, поэтому сообщите семье и друзьям, что вы делаете перерыв. И удалите приложения любимых соцсетей с телефона.

Следите за тем, что вы делаете и как вы себя при этом чувствуете

Поэкспериментируйте, используя соцсети в различное время суток и варьируя продолжительность, чтобы увидеть, как вы будете себя чувствовать во время каждой из этих сессий. Возможно, после нескольких коротких посещений у вас настроение будет получше, чем после 45 минут изнурительного листания ленты. И если вы обнаружите, что полуночное падение в кроличью нору Facebook вас утомляет, исключите использование Facebook после 10 вечера.

И еще один важный момент: те, кто используют соцсети пассивно, просто просматривая и читая чужие посты, чувствуют себя хуже, чем те, кто публикует собственные посты и общается через комментарии. По возможности фокусируйте свое общение в сети на тех, кого знаете в офлайне.

Подойдите к социальным сетям сознательно, спрашивайте себя — зачем?

Если вы с самого утра просматриваете Twitter, подумайте о том, информирует ли это вас о последних новостях, которые непосредственно вас касаются, или это бессмысленная привычка, которая помогает вам избегать мыслей о предстоящем дне. Обратили ли вы внимание на то, что вам хочется зайти в Instagram каждый раз, когда вам дают сложное задание на работе? Будьте храбры и предельно честны с собой. Каждый раз, когда вы тянетесь к своему телефону (или компьютеру), чтобы проверить социальные сети, ответьте на этот вопрос: почему я это делаю именно сейчас?

Отписывайтесь

Со временем вы, скорее всего, соберете множество друзей и контактов, различных людей и организаций, за которыми следите. Какой-то контент будет интересен, но многое может оказаться скучным, раздражающим или еще хуже. Стоит отписаться, скрыть публикации или заблокировать такие контакты, большинство этого даже не заметит. А ваша жизнь от этого станет только лучше.

Недавнее исследование обнаружило, что информация о новостях наших друзей в Facebook, влияет на нас хуже, чем любой иной контент на этом сайте. Люди, чьи социальные сети включают в себя вдохновляющие истории, чувствовали себя радостнее и энергичнее. Удаление нескольких «друзей» и подписка на несколько мотивационных или смешных страниц смягчит негативное влияние социальных сетей.

Не дайте им заменить ваше реальное общение

Использование Facebook, для того, чтобы быть в курсе жизни своей двоюродной сестры, недавно родившей ребенка, — это хорошо, пока вы не пренебрегаете визитами к маме. Переписываться на Twitter с коллегами — это увлекательно, но убедитесь, что эти взаимодействия не заменяют общение лицом к лицу. При вдумчивом использовании, социальные сети могут быть полезным дополнением к вашей социальной жизни, но только люди из плоти и крови, сидящие напротив, могут удовлетворить базовую человеческую потребность в общении.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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