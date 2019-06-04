4 июня: Трамп и Зеленский показали себя миру 4 июня, 20:56 Цей матеріал також доступний українською

Госсекретарь США предложил Ирану поговорить, Дуда позвал Зеленского в Польшу на юбилей начала Второй мировой

1. Главное международное событие последних дней — это государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию. Эта поездка оказалась намного менее приятной, чем изначально планировалось: с Трампом отказались встречаться несколько членов королевской семьи, в центре Лондона прошли громадные демонстрации протеста против его визита, да и встречается он там с Терезой Мэй — премьер-министром, которая уже заявила о своей скорой отставке. Трамп отвечает той же монетой: еще до визита он обругал последними словами мэра Лондона Сидик Хана, королевскую невестку Меган Маркл, а также объявил, что отказал во встрече лидеру лейбористов Джереми Корбину (хотя тот сказал, что сам ни за какие деньги в одном поле с Трампом не отдохнет). В общем, президента США встречают в Лондоне с таким же радушием, как какого-нибудь африканского диктатора, завтракающего оппозиционерами. Содержательная часть визита пока пуста — никаких невероятно важных соглашений стороны еще не подписали.





2. Украинский президент Владимир Зеленский тоже сегодня отправился за границу. Первый его зарубежный визит был в Брюссель, где он пообещал сохранить курс на евроатлантическую интеграцию, соблюдать Минские договоренности и даже выразил готовность к переговорам с Москвой. Обрадованный такими словами президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер даже сказал, что «не скучает» по Петру Порошенко, так как у него (Юнкера) «есть новый друг». Уверен, что с Зеленским хохмачу Юнкеру намного веселее, чем с Порошенко, который вообще не знал, что такое чувство юмора.





3. Международные «смотрины» нового президента Украины, вероятно, пройдут уже в сентябре. Президент Польши Анджей Дуда объявил, что собирается позвать его в Варшаву на торжества в память о начале Второй мировой войны. Дуда пояснил, что ранее на эти мероприятия звали Порошенко, но он выборы проиграл, поэтому в Киев будет направлено новое персональное приглашение. Ожидается, что в Варшаву 1 сентября приедут десятки мировых лидеров, включая Дональда Трампа. Кстати, Владимира Путина поляки к себе решили не звать.





4. Еще одна важная новость, мимо которой я не могу пройти — это назначение Леонида Кучмы специальным представителем в Трехсторонней контактной группе в Минске. К Кучме можно относиться по-разному и по-разному оценивать его деятельность, но одно можно сказать точно: это человек серьезный и неглупый, он знает, как вести переговоры с россиянами. Вполне возможно, у него получится добиться каких-то успехов в сферах, в которых очевидно не преуспели его предшественники. Тем более, что сейчас желание как-то изменить ситуацию в ОРДЛО есть даже у Москвы.





5. Государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что его страна не желает войны с Ираном и готова к переговорам с ним на любом уровне, если Тегеран остановит ядерную и ракетную программы, а также прекратит поддерживать терроризм. По словам главы американской дипломатии, США могут даже начать с Ираном переговоры в том же формате, что и с Северной Кореей сейчас, то есть — на высшем уровне. Если американцы и правда вдруг отказались от идеи начать войну, для Ирана это совсем неплохо, но всех проблем не решает: без снятия санкций им все равно жить будет невесело. Кроме того, им надо помнить, что США начали переговоры с Северной Кореей только тогда, когда она создала себе ядерную бомбу. До этого отношение к ней было еще хуже, чем к Ирану сейчас.





6. Кстати, диалог между КНДР и США идет тоже не слишком успешно. Последняя встреча лидеров двух стран в Ханое завершилась безрезультатно. Поскольку «король утренней звезды» Ким Чен Ын не может быть в этом виноват (по местным законам, он существо безгрешное), то виновными назначили дипломатов, готовивших его встречу с Трампом. По первоначальным данным, их расстреляли. Но сейчас вот пришла уточняющая информация: дипломатам повезло гораздо меньше — они попали в северокорейскую тюрьму. Это в высшей степени неприятное место, я не желаю там оказаться никому и никогда.





7. Неприятности премьер-министра Италии Джузеппе Конте не идут ни в какое сравнение с проблемами северокорейских дипломатов, но о них тоже надо сказать несколько слов. Беспартийный Конте оказался в центре конфликта между двумя политическими силами, которые привели его к власти — правыми популистами из «Лиги» и левыми популистами из «Пяти звезд». Премьер сказал, что уйдет в отставку, если те и другие не договорятся о том, как жить дальше в рамках одного правительства. Поводом для конфликта стали итоги недавних выборов в Европарламент, на которых младший партнер по коалиции («Лига») выступил лучше, чем старший и начал требовать себе новых мест и полномочий в рамках правительства.





8. Ну и последнее на сегодня: в Судане — одной из самых несчастных стран на свете — сегодня добавилось неприятностей. Местные военные открыли огонь боевыми патронами по мирным демонстрантам, уже несколько недель требующим проведения демократических выборов. Военные эти недавно свергли многолетнего диктатора Омара аль-Башира, но передавать власть гражданским властям не спешат. Собственно, именно поэтому перед зданием Генштаба и сидели манифестанты. И вот, похоже, там начинается новый этап противостояния властей и гражданского общества. В результате стрельбы как минимум 30 человек были убиты, прощать это никто не собирается.



