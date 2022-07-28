Когда государственность перестает быть абстракцией 28 июля, 11:39

Независимая Украина унаследовала от СССР не только законы работы государственной машины и модель взаимодействия с гражданами по принципу «ты никто», но и правила празднования государственных праздников

Это когда официальные ритуалы наполнены церемониями и типичными речами чиновников.

Как вести себя во время таких праздников, мы усваиваем еще в школе. Надо сидеть или стоять спокойно, стараться не дремать. А если праздник — это еще и выходной и на торжествах не обязательно присутствовать, то вариантов множество: от отдыха на природе до более практичных упражнений на огороде возле картофеля.

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Когда в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский назначил новый праздник — День Государственности, большинство украинцев отреагировали на это по знакомой и описанной выше схеме. Большинство даже не задумывалось о чем этот праздник: немного официоза небольшая плата за дополнительный выходной.

Но полномасштабная война изменила все. Государство, с которым у большинства из нас не лучший опыт взаимодействия, перестало быть чем-то далеким. Оно стало тем, за что стоят ребята на передовой. Потому что государство — это мы, политики, которых мы выбираем, это правила, по которым мы живем. И мы можем их принимать или, напротив, отвергать. Это хорошо знает Виктор Янукович, попытка которого развернуть страну по воле народа закончилась для него плачевно.

Поэтому это прекрасно, что в канун праздника никто не говорит, как его проводить и что чувствовать. Соответственно, в него можно вложить больше нешаблонного, личного. Сейчас, когда ради сохранения государства все большей части людей приходится брать в руки оружие, у каждого из нас много личного по отношению к государству. Делающего его символы и миллионы сограждан такими близкими и объединенными одной целью. Не просто так подполье на оккупированных территориях, кроме физического уничтожения врагов, еще и восстанавливает символы украинского государства, которые захватчики пытаются заменить своими.

Большинство даже не задумывалось, о чем этот праздник

Но государство — это не только символы, но прежде всего организм, с которым мы взаимодействуем постоянно. И в нем до сих пор осталось много постсоветских рудиментов. Политики, стремящиеся к власти, обещают изменить это и построить такие институции, которые будут ориентироваться на людей, а не на конкретных лиц, монетизирующих украинскую бюрократию. А дальше, как в известной басне, сами становятся драконами, то есть частью системы.

Но хорошо, что движителями изменениями в обществе являются не столько политики, сколько мы с вами — граждане Украины. Именно благодаря гражданскому обществу за последние годы украинское государство изменилось настолько, что уже не получится заставить нас полюбить советское ретро с блатом и преимуществами от близости к начальству. Как бы власти ни хотели, но у них нет другого выбора, как работать на пользу всех граждан и соблюдать правильные процедуры. Даже в условиях войны назначают отобранного на прозрачном конкурсе руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры, готовятся запустить конкурс по избранию главы Национального антикоррупционного бюро, а с государственных должностей увольняют тех, у кого подмочена репутация. Да, процессы идут не просто, но движение есть.

90% украинцев стремятся к вступлению Украины в ЕС, а 73% — в НАТО. И не потому, что западнее нашей границы есть загадочное эльдорадо, которое сделает всех счастливыми. Многие украинцы были в Европе и хорошо знают, как там работают институты. Поэтому когда речь идет о построении Европы у себя, большинство населения прекрасно понимает, что одним евроремонтом в квартире не обойдешься.

Нужно менять институты. Как это уже сделали многие страны, имеющие схожий с нами опыт жизни при коммунистах: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, Чехия, Словакия и другие. Они смогли перестроить свои государственные машины с обслуживания партии и ее первых лиц на службу всем гражданам. Мы это можем и умеем делать. После реформы децентрализации общины получили больше полномочий и денег. Когда люди поняли, что только от них зависит, как они будут жить дальше, подотчетность власти и включенность в построение процессов на местах возросла в разы.

В этом году Украина сделала огромный шаг к своей цели — стала кандидатом в члены Европейского Союза. Это запускает серьезные процессы изменения в государстве и эту возможность мы должны использовать, чтобы наконец-то достроить новые работающие институты. И верховенство права, снижение уровня коррупции — это только первый шаг, который прежде всего нужен людям, а не нашим западным партнерам.

Мы должны помнить, что государственность — это процесс, в котором каждый гражданин имеет гораздо большее влияние, чем время от времени ходить на выборы. И не использовать эти возможности — это позволять другим решать, какой будет твоя жизнь.

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