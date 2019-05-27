27 мая: Кремль и Джулиани против Зеленского Сегодня, 22:25 1052

Европа выбрала себе парламент, Шотландия и Каталония захотели независимости, а пилоты ВВС США рассказали об НЛО

1. Главное событие последних дней — выборы в Европароламент, которые закончились самым серьезным поражением традиционных партий в истории этого представительного органа. Право- и левоцентристы вместе получили менее половины голосов, поэтому будут рассчитывать на поддержку со стороны либералов и/или зеленых для формирования коалиции. Антиевропейские силы — националисты и популисты — хотя и нарастили свое присутствие в ЕП, но не смогли набрать более 30 процентов голосов, поэтому не смогут блокировать его работу. Тем не менее, тенденция к увеличению их представительства уже совершенно очевидна. Они уже победили в Великобритании, Франции, Италии, Польше и Венгрии. Если эта тенденция не будет преодолена, после следующих выборов ЕС может прекратить свое существование из-за формирования в ЕП сильной дезинтеграционной фракции.





2. Одним из любопытных итогов выборов стало прохождение в ЕП Карлеса Пучдемона — лидера сторонников независимости Каталонии от Испанского королевства. Находясь в изгнании в Бельгии, Пучдемон сумел получить мандат ЕП, хотя и не сможет работать там лично: для получения мандата ему надо прибыть в Испанию, где его хотят отправить за решетку по политическим мотивам. Во всяком случае так считает бельгийский суд, который не выдает Пучдемона Испании, сомневаясь, что эта страна способна провести честный, независимый и справедливый суд над человеком, желающим свободы и независимости для своего народа и своей Родины.





3. Еще одна история борьбы за независимость после выборов в ЕП получила развитие в Великобритании. Партии, выступающие за Брексит, пережили настоящий разгром в Шотландии, получив всего два места из шести. Три получили шотландские сепаратисты, выступающие за членство в ЕС, а еще одно досталось либерал-демократам, которые требуют отменить Брексит. Эти результаты дали шотландцам повод заявить о необходимости провести новый референдум об отделении от Великобритании, если Лондон объявит о выходе королевства из Евросоюза.





4. Почти одновременно правительство Австрии лишилось поддержки парламента. Это означает, что канцлер Себастиан Курц и его министры уйдут в отставку, а президент назначит на их место временных руководителей страны. В сентябре там пройдут новые выборы. Кстати, скандальная видеозапись, спровоцировавшая правительственный кризис и отставку, по некоторым данным, является инсценировкой, специально поставленной, чтобы подставить ее участников. Я думаю, мы еще узнаем об этой истории много интересного!





5. Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани, считающийся одним из самых странных (в плохом смысле) людей в американской элите, сегодня рассказал о своем отношении к Украине и ее лидерам. По его словам, президент Владимир Зеленский сделал большую ошибку, окружив себя людьми, которые не нравятся Дональду Трампу. Кроме того, он пожаловался на нежелание новой украинской элиты помогать хозяину Белого дома облить дерьмом бывшего вице-президента Джо Байдена. На мой взгляд, выступление Джулиани было очень похоже на многочисленные выступления генпрокурора Юрия Луценко по той же теме. Особенно меня впечатлила ненависть Джулиани к отстраненной главе американской дипмиссии в Киеве Мари Йованович. Только Владимир Путин мог сильнее ненавидеть человека, дипломата, делавшего все возможное для форсированной вестернизации Украины, ее сближения с ЕС и НАТО, а также борьбы с коррупцией.





6. Тем временем Кремль высказал сожаление, что новые украинские власти отказались от услуг Виктора Медведчука. Во время президентства Петра Порошенко этот человек был фактически связным между Кремлем и Банковой, существенно поправил свое материальное состояние и стал одним из самых влиятельных людей Украины. Сейчас же он тоже объявил о переходе в оппозицию. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков тут же заявил, что во время правления Порошенко Медведчук «неоднократно доказывал и показывал свою эффективность», поэтому без его «контактов» переговоры будут идти сложнее. Люди Зеленского на это ответили, что Медведчук может и далее участвовать в переговорах, но от имени России, а никак не Украины.





7. Лично меня очень порадовала новость о том, что внешнеполитический советник Зеленского Вадим Пристайко свой первый зарубежный визит нанес в Берлин. Я много раз говорил, что Зеленскому в своей внешней политике надо опираться на предсказуемую, спокойную, демократическую и эффективную Германию. Немцы не страдают депрессивной паранойей, как Путин, или нарциссической манией, как Трамп. Конечно, свои интересы они всегда будут ставить на первое место, но с ними можно и нужно договариваться и вести дела. Они не подведут. Тем более, что Берлин сейчас и сам активно ищет союзников, способных помочь склеивать Европу после Брексита. Пристайко, которому прочат место министра иностранных дел Украины, правильно сделал, что первым делом отправился наводить мосты с немецкими бюрократами. Зер гут!





8. В самой Германии, кстати, произошло событие, доказывающее силу и укорененность тамошних институтов. Столетняя бывшая учительница Лизель Хайзе стала депутатом госовета Кирхаймболандена. Она решила избраться туда, чтобы добиться открытия городского бассейна, ранее закрытого ради экономии. Я не знаю, сможет ли она достичь своей мечты, но надо отдать должное целеустремленности госпожи Хайзе: старушка — кремень! Ну и не мешает похвалить систему, в которой даже столь пожилой человек имеет все шансы демократическим путем получить власть (хотя бы на городском уровне).





9. Ну и последнее на сегодня. Американские пилоты, осваивающие самолеты F/А-18 последних моделей, рассказали, что в последнее время стали все чаще замечать на своих новых радарах странные объекты, летающие как будто вопреки законам физики. Как правило, увидеть эти объекты пилоты не могут, они видны лишь на радарах, но как минимум один раз летчик заметил, что объект был похож на куб, заключенный в шар. Что это такое, никто толком не знает, даже сами военные разводят руками. Если вам вдруг интересно мое мнение, то я почти уверен, что это какие-то средства наблюдения за симуляцией, частью которой мы с вами, несомненно, являемся.



