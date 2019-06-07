25% Порошенко. Кому они достанутся? Вчера, 17:37 Цей матеріал також доступний українською

На парламентских выборах Порошенко хотел бы повторить свой результат второго тура, но конкурентов слишком много

Напомню, откуда вообще взялась эта цифра. Во втором туре президентских выборов Петр Порошенко набрал около 25% голосов избирателей. Для многих его сторонников, особенно активных пользователей социальных сетей, такой результат стал неприятной неожиданностью. Избиратели уже бывшего президента надеялись, что он, если и не выиграет, то получит более высокий результат. Но он получил около 25% голосов.

Надо отдать должное этим людям: они не скрывали своих политических симпатий. Многие из них после второго тура даже установили возле своей фотографии в Facebook рамку с цифрой 25. А на следующий день после выборов даже ходили благодарить Петра Порошенко на Банковую за то, что он сделал за последние 5 лет.

Конечно, Порошенко хотел бы повторить результат в 25% и на парламентских выборах, куда идет его партия «Європейська солідарність». Но социология показывает, что сделать это будет почти невозможно.

У Порошенко гораздо больше конкурентов, чем у Зеленского

По данным последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», за «Європейську солідарність» готовы проголосовать около 8% избирателей. На первом месте пока партия «Слуга народу» с рейтингом в 48%.

И вот здесь интересно посмотреть на рейтинги других политических сил. Партия «Батьківщина» имеет поддержку в 7%. У нее постоянный электорат. Так же, как и партия Оппозиционная платформа «За життя», за которую готовы голосовать почти 11% избирателей. Пророссийская политическая сила не имеет большого потенциала для роста, но имеет стабильную группу поддержки.

Сторонники партии «Слуга народу» — это сторонники не партии, а президента Владимира Зеленского. За несколько месяцев до выборов они вряд ли перейдут в лагерь иной политической силы. Хотя партийный рейтинг может как понемногу расти, так и понемногу падать, что не критично при таких социологических показателях.

Поэтому поле борьбы для других политических партий действительно имеет определенный процентный барьер, выше которого вряд ли удастся прыгнуть. Это более 25% избирателей, но точно не половина избирателей.

Именно борьба за эти голоса будет очень интересной. Потому что сейчас на выборы пойдут многие партии, которые соревнуются за один и тот же электорат. И это люди, которые точно не поддерживают Юрия Бойко и Оппозиционная платформу «За життя», им не нравятся взгляды Юлии Тимошенко, и они не воспринимают и не доверяют Владимиру Зеленскому. Это патриотически настроенный и думающий электорат.

Но сколько бы Порошенко не критиковал президента Зеленского, ему будет сложно рассчитывать на стремительный рост рейтинга, у него есть другие конкуренты, и это не Зеленский. Вариантов на его электоральном поле много.

Прогнозирую, что больше всего голосов у «Європейської солідарності» отберет партия «Голос» Святослава Вакарчука. Избирателям Вакарчука, как и избирателям Порошенко, тоже не нравится Зеленский. Они уважают достижения власти последние 5 лет, но также видят проблемы, которые существовали при Порошенко: плохое окружение и коррупция.

Эти избиратели надеются, что Святослав Вакарчук сможет завести более качественный депутатский состав в Раду, чем был в БПП. Электорат Вакарчука, как и электорат Зеленского, желает увидеть новые лица во власти, но избиратели лидера рок-группы хотели бы видеть в депутатах новые лица с успешным профессиональным опытом, а не просто кого-нибудь.

«Голос» Вакарчука имеет потенциал для рейтингового роста. Еще месяц назад за эту партию были готовы голосовать только 1% избирателей, а сейчас их более 5%. И вряд ли рейтинг Вакарчука упадет до парламентских выборов — скорее наоборот.

Но кроме партии «Голос», есть еще «Сила і честь», которую раскручивает телеведущий Дмитрий Гордон, а также «Громадянська позиція» Анатолия Гриценко, «Самопоміч» мэра Львова Андрея Садового, «Українська стратегія» Владимира Гройсмана и даже УДАР мэра Киева Виталия Кличко. Поэтому у Порошенко гораздо больше конкурентов, чем у Зеленского или, например, Тимошенко.

В основном электорат всех партий, как и «Європейської солідарності», сосредоточен на западе страны, в Киеве и в Facebook. Поэтому прогнозирую, что основная борьба за эти 25% будет происходить именно там.

Кстати, Порошенко уже сделал определенные выводы. Его друг и соратник, нардеп БПП Игорь Кононенко, пойдет на выборы не с «Євроейською солідарністю», а по мажоритарному округу. А в список партии бывшего президента был определенный отбор, вроде праймериз.

В такой конкуренции за голоса 25% с лишним я вижу только позитив. Партии вынуждены более качественно подходить к формированию партийных списков, чтобы завоевать избирателей. Посмотрим, хватит ли этого для высокого результата на выборах.

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