24 января: Венесуэла и Россия Вчера, 20:55 2406 Цей матеріал також доступний українською

Венесуэла свергает Мадуро, Путин отправляет россиян на Марс, а Трампа не пустили в Конгресс

1. Главная международная история - это, конечно, продолжающаяся революция в Венесуэле. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на многосоттысячном митинге оппозиции объявил президента Николаса Мадуро узрпатором, чья власть низложена, а себя - новым переходным руководителем страны. Власть Гуайдо тут же признали США, ЕС, Канада и большинство стран Латинской Америки (за исключением Мексики, Кубы и Боливии). Но Мадуро отказался признавать себя бывшим и, заручившись поддержкой генералитета, объявил Гуайдо лидером государственного переворота, осуществляемого по указке из Вашингтона. Впрочем, на силовиков Мадуро полностью положиться не может. Генералы и высшие офицеры его поддерживают, но средний и нижний офицерский состав может и отказаться стрелять в сограждан. Дело в том, что младшие офицеры и солдаты, как и прочие венесуэльцы, живут очень плохо и безо всякой надежды смотрят в будущее. Ни одной причины убивать и умирать за Мадуро у них нет. А подавлять революцию силами одних генералов - довольно сложно, их просто мало. Кроме того, США уже пообещали вмешаться, если Мадуро применит против оппонентов силу. Венесуэльская армия ни при каких обстоятельствах не выстоит против американской и недели. Особенно в условиях, когда солдаты и офицеры живут впроголодь и не знают, чем кормить свои семьи. Без возможности широкого применения насилия власть Мадуро долго, думаю, не протянет. Тем более, что оппозиция уже начала создавать параллельные структуры власти. Впрочем, полностью сбрасывать со счетов вероятность сохранения власти действующим режимом нельзя. Мадуро - абсолютно бестолковый лидер, но ловкий политикан, умеющий намертво вцепиться в кресло. Я думаю, что лучшим вариантом тут был бы ввод в Венесуэлу американских войск, арест Мадуро и проведение новых демократических выборов.

2. В США противостояние между президентом и парламентом пока столь серьезного накала не достигло, но тоже нарастает. Сегодня спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту США Дональду Трампу выступить с традиционными обращением к Конгрессу до прекращения шатдауна. Проще говоря, Трамп лишен главного в этом году своего бенефиса, за что наверняка попытается как-то отмстить. Тем временем в стране пошел уже второй месяц ограниченной работы правительства, а компромисса между демократами и республиканцами нет даже в проекте.



3. Шатдаун несет не только серьезные политические последствия, но и вполне реально бьет по повседневной жизни американцев и туристов. Сегодня профсоюз пилотов, бортпроводников и авиадиспетчеров объявил, что продолжение шатдауна поставит под угрозу полеты гражданской авиации над территорией США. Представители профсоюза мрачно констатировали: "В нашей отрасли, не склонной к риску, мы не можем даже примерно оценить уровень существующего риска и предсказать момент, когда вся система рухнет. Это беспрецедентно". Будете в США - избегайте самолетов, катайтесь на лошадях и пароходах!



4. В Шотландии сегодня произошел интересный случай. Там арестовали бывшего главу местного правительства Алекса Сэлмонда. Полицейские выяснили, что бывший первый министр и один из двигателей процесса самоопределения Шотландии был не только сепаратистом, но и дико похотливым мужиком. Он постоянно приставал с своим сотрудницам, причем двух пытался даже изнасиловать. Если в прошлом ему это сходило с рук, то теперь - нет. Против Сэлмонда выдвинуто сразу 14 обвинений, поэтому сесть он может очень надолго.



5. Из России пришло много смешных новостей. Во-первых, глава "Роснано" Анатолий Чубайс выступил с гениальной идеей: поменять рабочими местами официального представителя МИДа РФ Марию Захарову и ведущую телешоу "Дом-2" Ольгу Бузову. На такие мысли Чубайса навел опыт общения с Захаровой, которая является адовой хабалкой и скандалисткой. По мнению главы "Роснано", эти качества пригодятся в "Доме-2", а вот массовая аудитория Бузовой и "молодой образ" будут полезны в МИДе. Отличная идея! Если только забыть о том, что лошадей на переправе не меняют.



6. Президент Владимир Путин объявил, что россияне вскоре полетят на Луну и на Марс. По его словам, первый полет "в направлении Марса" состоится уже в текущем году. Я из этой новости делаю два вывода. Первый: Путин сошел с ума, заврался и проворовался уже окончательно. Он просто не знает, что бы еще такое придумать. Второй - не будет полетов на Луну и Марс, поскольку когда президент РФ чего-то обещает, он почти всегда врет.



7. Полеты на Марс вообще плохо сочетаются с такой новостью: в Приморском крае местные криминальные авторитеты прочитали школьникам лекцию о сексуальной ориентации. Члены родительского комитета школы села Первомайское рассказали, что четверо мужчин в грубой форме объясняли мальчикам "что делать в жизни и не делать", "что с ними будет на зоне", если они будут иметь интимные отношения друг с другом. Ну и всякое другое из той же оперы. Думаю, что с таким профильным образованием россияне скоро полностью забудут о космосе.



8. Ну и последнее: в России поступила в продажу настольная игра "Наши в Солсбери". Насколько я понимаю, игроки должны провести свои фишки, символизирующие шпионов ГРУ, от Москвы до британского Солсбери, минуя разные препятствия в Европе. Победителем считается тот, кто "отравит Скрипаля" в конечном пункте путешествия. Игра издана тиражом пять тысяч экземпляров. Британцы, надо сказать, уже успели удивиться диким восточным нравам и даже немного обидеться на составителей игры. Все-таки эта история - не шутки. Один человек погиб, еще несколько едва остались живы. Но в РФ эта история получила юмористическую окраску из-за феноменальной тупости двух ее главных героев - агентов "Петрова" и "Боширова", которые пытались убить человека, выдавая себя за двух геев из России.





