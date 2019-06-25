24 июня: Трамп против Ирана и Грузия против Путина Сегодня, 00:15 503 Цей матеріал також доступний українською

Трамп попросил Ким Чен Ына о возобновлении переговоров, в Турции победил противник Эрдогана, а в атмосфере Марса подскочило содержание метана

1. Весьма интересные события в последнее время происходят в Грузии, где местные жители протестуют против лояльной России власти. Начались эти протесты весьма необычно, когда безымянный российский депутат-коммунист уселся в кресло спикера парламента Грузии. Местные жители сочли это оскорблением и возмутились. Уличный протест стал настолько мощным, что власти частично удовлетворили требования манифестантов: отстранили от службы сотрудников полиции, приказавших бить людей, назначили досрочные выборы парламента и полностью отменили мажоритарку. Теоретически, все это может привести к смене в 2020 году грузинского правительства на менее лояльное Кремлю.

2. Интересы Кремля в Грузии фактически были раздавлены задницей кастрюлеголового российского депутата, усевшегося на неправильное кресло. Досаде Владимира Путина не было пределов: он тут же запретил авиасообщение между Москвой и Тбилиси, а также нашел какие-то «опасные вещества» в грузинском вине. Цель его ясна: запретить российским туристам массово отдыхать в Грузии перед самым началом отпускного сезона. Это может привести к финансовым потерям для местной туриндустрии и производителей вина. Впрочем, грузины уже говорят, что будут привлекать туристов из других стран, а армяне даже предложили туристам из РФ летать сначала в Ереван, а уже оттуда — на автобусах в Грузию (там все рядом). Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого спросили, как скоро закончится это безумие, ответил, что когда в Грузии «закончится русофобская истерия». Я не очень понимаю, что это означает. Видимо, после окончания туристического сезона.





3. Не менее важный сюжет сейчас развивается в Персидском заливе. После выхода США из ядерной сделки с Ираном отношения двух стран стали совсем плохими. Американцы возобновили санкции против Тегерана и стали угрожать Ирану войной. Тот в ответ объявил о возобновлении обогащения урана и начал вести свою игру. Сначала в Персидском заливе «сами» начали взрываться и загораться иностранные танкеры, везущие нефть из Саудовской Аравии, а потом Иран сбил дорогущий (130 миллионов долларов) американский беспилотник, объявив, что тот вторгся в его воздушное пространство. При этом власти Ирана показали карту полета беспилотника и заявили, что «могут повторить», если США продолжат полеты своей разведывательной авиации над этой страной.





4. Президент США Дональд Трамп побоялся давать военный ответ на взрывы танкеров и сбитый беспилотник. Вместо этого он ввел очередные санкции против руководства Ирана. Столь жалкая и ничтожная реакция свидетельствует о том, что Иран может делать в Персидском заливе все, что пожелает, например, и далее взрывать иностранные танкеры, повышая цену нефти на мировых рынках. В преддверии президентских выборов Трамп не посмеет начать войну, понимая, что она почти наверняка приведет к глобальному падению мировой экономики. Мне кажется забавным, что президент США настолько испугался возможного конфликта с Ираном, что посоветовал другим странам самим защищать свои танкеры в Персидском заливе. Фактически он собрался отказаться от полного американского контроля над этой важнейшей акваторией мира. Это уже похоже на колоссальную победу иранских аятолл.





5. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении создать международную коалицию для противостояния Ирану. Идея ясна: Трампу не хочется самостоятельно нести ответственность, если что-то пойдет не так. Но я думаю, что в коалицию эту вступят разве что саудиты, чей нынешний правитель лишь недавно прославился убийством оппозиционера, расчленением и растворением его трупа в кислоте. После этой выходки кронпринцу Мухаммеду бин Салману о репутации можно уже не переживать — ее просто нет. Но вот другие страны едва ли пойдут в коалицию с Трампом, который уже сейчас отказывается им помогать и предлагает им самим защищать свои танкеры. У меня такое чувство, что нынешний американский президент в будущем очень горько пожалеет, что заварил всю эту кашу с Ираном.





6. Видя, что с Ираном как-то не очень получается, Трамп обратился к своему прежнему увлечению — Северной Корее. Он написал местному диктатору письмо с просьбой возобновить переговоры по ядерному разоружению. В Госдепартаменте уже объявили, что это письмо может послужить возобновлению диалога. Я в этом сильно сомневаюсь. На месте Пхеньяна я сначала позволил бы Трампу по уши измазаться в Иране, уничтожить свою репутацию там, а уже потом предложил бы США мир на северокорейских условиях. В этом случае даже Ким Чен Ын сможет выжать из глупого и неосторожного Трампа максимум уступок, не отказываясь при этом от собственного ядерного оружия. Для КНДР сейчас главное не спешить, но и не спугнуть Трампа быстрым отказом. Сказать: «Да, конечно, мы готовы вести переговоры!», но в действительности затянуть процесс и дождаться окончания иранского сюжета. В этой ситуации жаль, конечно, американцев — их страну возглавляет человек, который абсолютно, буквально ни черта не понимает во внешней политике.





7. Очень хорошие новости пришли из Турции. Там на повторных выборах мэра Стамбула убедительную победу одержал кандидат от демократических сил Экрем Имамоглу. Авторитарный президент Реджеп Тайип Эрдоган, надеявшийся протащить на пост мэра своего ставленника Бинали Йылдырыма, снова проиграл. Сейчас многие говорят о том, что это — начало конца Эрдогана, так как у него, наконец, появился сильный, популярный, молодой и энергичный оппонент, поддержанный главным городом страны. Важность поста мэра Стамбула невозможно переоценить. В свое время сам Эрдоган пошел во власть именно с этой должности. С 1994 года Стамбулом бессменно руководили именно представители президентской партии.





8. Ну и последнее на сегодня. На Марсе происходит что-то очень странное. Приборы работающего там марсохода Кьюриосити зафиксировали резкий (в три-четыре раза) скачок в содержании метана в атмосфере планеты. Странность в том, что метана на Марсе вообще быть не должно: там он быстро разлагается, а его источником (на Земле) являются живые организмы. Строго говоря, это газ-биомаркер, наряду с кислородом и водяным паром. И уж тем более, непонятно, что на Марсе могло стать источником столь мощного выброса метана. Сейчас ученые ломают над этим голову и проводят новые тесты. Может быть, что-то и придумают. Кто его знает, может быть, под поверхностью там живут бактерии, которые и производят метан… Такое открытие могло бы стать самым важным в истории человечества — мы бы точно узнали, что во вселенной полно жизни.