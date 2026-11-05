Питер Дикинсон

Питер Дикинсон

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

Мрачная оценка. Сколько Европа заплатит за победу Путина

5 ноября, 07:13
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Речь идет не о миллиардах, а о триллионах

Эскалация российских бомбардировок вынуждает Украину искать десятки миллиардов долларов дополнительного финансирования, чтобы ее экономика смогла выдержать еще один год войны — 2027-й. Для европейских союзников Киева это непростая политическая задача — многие из них и сами испытывают растущее давление на свои бюджеты.

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И пока Европа решает, по карману ли ей и дальше оплачивать военные расходы Украины, возникает куда более важный вопрос: может ли она позволить себе отказаться от этой поддержки?

Уже почти пять лет Украина во многом полагается на международную финансовую помощь. Теперь, когда российские воздушные удары наносят все больший ущерб украинской экономике, эта потребность в поддержке лишь растет,

Теги:   Владимир Путин Европа Финансовая помощь Война России против Украины

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