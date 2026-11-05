Мрачная оценка. Сколько Европа заплатит за победу Путина

Эскалация российских бомбардировок вынуждает Украину искать десятки миллиардов долларов дополнительного финансирования, чтобы ее экономика смогла выдержать еще один год войны — 2027-й. Для европейских союзников Киева это непростая политическая задача — многие из них и сами испытывают растущее давление на свои бюджеты.

Реклама

И пока Европа решает, по карману ли ей и дальше оплачивать военные расходы Украины, возникает куда более важный вопрос: может ли она позволить себе отказаться от этой поддержки?

Уже почти пять лет Украина во многом полагается на международную финансовую помощь. Теперь, когда российские воздушные удары наносят все больший ущерб украинской экономике, эта потребность в поддержке лишь растет,