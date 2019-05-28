15 способов спасти школьную линейку Сегодня, 12:13 Цей матеріал також доступний українською

Неужели нет выхода, чтобы у детей была радость, а у взрослых — отсутствие головной боли?

Ох, уже эти линейки, посвящённые последнему звонку в школе! Каждый день множится раздражение от этих архаичных советских шаблонов.

Дети пекутся на солнце. Начальство всех мастей вещает в микрофон что-то абстрактное. Приглашенные артисты танцуют гопак. Все с кислыми лицами. Обмороки.

Так что же делать? Неужели нет выхода, чтобы у детей была радость, а у взрослых — отсутствие головной боли?

Я приведу, по крайней мере, пятнадцать способов решения этой проблемы для тех, кому линейки не нравятся, и что можно сделать.

Некоторые школы уже именно так и действуют!

1. Смириться с тем, что есть, если ничего сделать нельзя.

2. Поменять школу.

3. Поменять директора.

4. Поменять унылое совковое название «линейка последнего звонка» на что-то более современное, например, «праздник финиша».

5. Собрать какое-то количество активных родителей и принять решение не проводить эти «линейки». То есть, вообще их отменить.

6. Придумать другой формат этого ивента и реализовать его.

7. Подговорить детей, чтобы на школьном самоуправлении они сами придумали и реализовали тот формат, который им нравится.

8. Обсудить эту тему с районо, гороно и найти решение.

9. Подождать, пока в парламент внесут Закон о линейках.

10. Пойти к местному нормальному депутату и сказать, что они за него проголосуют, если он добьется отмены этой архаики. Или не проголосуют!

11. Провести всенародное обсуждение или даже референдум о школьных линейках, если это такая серьезная всепланетная проблема.

12. Провести широкомасштабный конкурс на лучшие школьные праздники! И выбрать не одного победителя, а 100 победителей, и пусть каждая школа потом выбирает себе тот формат, который ей понравится.

13. Выложить на специальном сайте лучшие сценарии и форматы школьных праздников, чтобы кому надо, мог бы там выбрать для себя подходящий формат.

14. Перенять какой-то западный опыт и на него сослаться.

15. Вообще не проводить никаких линеек.

Так что не всё так безнадёжно. И некоторые школы уже именно так и действуют!

Я уверен, что на следующий год мы все будем уже радоваться, а не раздражаться.

Главное — обнаружить проблему и решить её.

Хорошего нам всем праздника, линеек, циркулей, транспортиров и финишей. Никто не должен испортить детям и родителям настроения.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени