13 мая: Драка между либералами в РФ Вчера, 22:10 2400 Цей матеріал також доступний українською

Украина оказалась втянута в противостояние Байдена и Трампа, а США с союзниками готовят войну против Ирана

1. Начать сегодня хочу с дивной истории, которая разворачивается сейчас в стане российских оппозиционеров. Осенью в Москве должны пройти выборы в городской парламент - Московскую городскую думу. Правящая партия "Единая Россия" не может себе позволить потерять контроль над этим органом власти, но удержать его честными методами нереально, поскольку даже в глухих селах и маленьких городах люди голосуют против "ЕдРа". Поэтому власть хитрит: выставляет на оппозиционно настроенных округах "типа беспартийных" приличных людей, которые должны помешать там реальным противникам режима. Главной точкой противостояния стал 43-й избирательный округ Москвы, где против Любови Соболь (юристки Алексея Навального) Кремль выдвинул Анну Федермессер, которая активно занимается помощью смертельно больным людям. Она была вполне нормальным человеком, но сейчас все-таки встала на сторону Владимира Путина. Сложно сказать, что случилось: либо ей пригрозили закрытием ее фонда, либо пообещали много денег на его развитие, но Федермессер выступила за партию власти против оппозиции и против обычных людей. Теперь в 43 округе будет очень интересная кампания: настоящая оппозиция (Соболь) против фиктивной (Федермессер). Впрочем, эта кампания, скорее всего, не состоится: если у Соболь появятся хоть малейшие шансы на победу, ее с гонки снимут. Но главное тут даже не ее победа, а поражение Федермессер. Оно должно стать наукой всем остальным: торгуя душой и убеждениями (даже ради важного и доброго дела), останешься и без того, и без другого.





2. Пока же в России власть с оппозицией говорит на самом простом языке. Сегодня в Екатеринбурге произошло массовое избиение людей, которые выступали против строительства церкви на месте городского сквера. Росгвардия применила против людей слезоточивый газ и дубинки. Сколько людей задержано, пока не известно. Очень хорошо, что в последнее время против режима Владимира Путина поднимаются не только две столицы (Москва и Питер), но и города поменьше.





3. Еще одна очень интересная новость из Екатеринбурга. Там сегодня задержали одного из главарей "ЛНР" Владимира Муратова. В Луганске его называли "начальником противовоздушной обороны". Я думаю, что этого человека, вероятно, собираются сделать "стрелочником", повесив на него сбитый малайзийский Боинг MH-17. Если неофициальная сделка с семьями погибших состоится, россияне Муратова публично осудят и показательно накажут, а родственникам убитых выдадут компенсации. На этом дело будет считаться закрытым. Впрочем, я по-прежнему настаиваю, что ответственность за гибель почти 300 человек несет лично Владимир Путин, который отдал приказ поставить в "ЛНР" российские ЗРК с расчетами, а также вести огонь на поражение по летающим там самолетам. Именно так и был сбит "Боинг" в 2014 году. Муратов, конечно, крайне неприятное существо, но все-таки основная вина за гибель пассажиров и экипажа самолета лежит не на нем, а на Владимире Путине.





4. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал сегодня очень странное заявление. По его словам, Киев объявит о прекращении работы Минского формата, если в Парламентской ассамблее Совета Европы с РФ снимут санкции. Проблем тут две. Первая: отказ Киева от исполнения Минских соглашений тут же приведет к снятию с РФ международных экономических санкций. Вторая: если эта угроза будет реализована, то лишь сейчас - в последние дни каденции Петра Порошенко. Тем самым помешает своему преемнику Владимиру Зеленскому (и всей Украине) эффективно вести дипломатическую войну против РФ. Поэтому лучше все-таки воздержаться от каких-либо резких действий в этом направлении. По крайней мере, до тех пор, пока в Киеве не будет сформирована новая внешнеполитическая команда.





5. Сегодня получила продолжение диковатая история о противостоянии между действующим президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом, в которую оказалась втянута Украина. Депутат Рады Сергей Лещенко рассказал, что Украина оказалась в очень невыгодном положении (посреди чужой кровопролитной битвы) по милости генерального прокурора Юрия Луценко. Депутат пояснил, что Луценко, видимо, решил принести интересы своей страны в жертву собственной карьере. Суть в том, что политическое уничтожение Байдена с помощью украинского компромата может обеспечить Юрию Луценко поддержку со стороны Дональда Трампа. Проблема, однако, в том, что вероятный проигрыш Трампа на выборах в 2020 году полностью уничтожит отношения Киева и Вашингтона на годы вперед, а его победа едва ли принесет хоть какую-то пользу: Трамп давно уже играет в команде Владимира Путина. Ему незачем отказываться от этого сотрудничества ради поддержки очень странного украинского генпрокурора, чьего имени он и не знает. Кроме того, Трамп при первой же возможности "кидает" даже своих американских помощников. Едва ли Луценко стал бы в этом смысле исключением.





6. Вообще, попасть в число друзей Дональда Трампа - это не очень хороший знак. Помимо Путина в этом клубе числятся саудовский принц-убийца Мухаммед бин Салман, северокорейский "гений среди гениев" Ким Чен Ын, сумасшедший бразильский президент Жаир Босонару, турецкий султан Реджеп Тайип Эрдоган и тому подобная публика. Сегодня вот Трамп встретился с венгерским премьером Виктором Орбаном, которого в ЕС считают почти диктатором. Трампа и Орбана, кстати, роднит закадычная дружба с Путиным. Против этой встречи выступили многие американские политики, включая республиканцев, но Трамп не стал их слушать. Мне иногда кажется, что он выстраивает новый диктаторский "Интернационал", в котором не прочь стать председателем.





7. Между тем, в Брюссель сегодня неожиданно прилетел Майк Помпео. Он оказался в столице ЕС, не долетев до Москвы, где его визит столь же неожиданно отменили. Что стало причиной этого маневра, официально не сообщается, но я почти уверен, что речь о желании Трампа начать войну против Ирана. Россия на словах выступает против такой войны, но американцы полны решимости ее начать. Поддержка со стороны ЕС в этом смысле им не очень нужна, но и мешать не станет. Впрочем, в реальности для Москвы сложно придумать что-либо более желанное, чем серьезный военный конфликт между Тегераном и Вашингтоном. В этом случае цена на нефть поднимется до небес, а США и Иран будут заметно ослаблены.





8. Подготовка к будущей войне идет и в Персидском заливе. Сегодня оттуда пришли первые сообщения о диверсиях против нефтеналивных танкеров. По данным властей ОАЭ, неизвестные сильно повредили два саудовских танкера, ждавших погрузки нефтью для отправки в США. Виновников не называют, но "всем и так ясно", что речь может идти только об иранских диверсантах. Я вполне допускаю, что сейчас создается необходимый информационный фон, а сообщение о начале войны будет обосновано именно очередной "иранской диверсией", совершенной против США или их союзников в Персидском заливе. Тем более, что люди Трампа уже не раз обвиняли Тегеран в подготовке именно чего-то такого.





9. Впрочем, иранцы и сами почти нарываются на начало боевых действий. Сегодня они объявили, что могут очень быстро - всего за четыре дня - восстановить обогащение урана до 20-процентного уровня. Этот уровень не считается опасным - оружейный уран должен быть обогащен до уровня свыше 85 процентов (чем больше, тем лучше). Но это уже лишь дело времени. Иранцы, судя по всему, уже знают, как именно сделать атомную бомбу, а если не знают, то северокорейцы и россияне с удовольствием им расскажут. Последние события практически не оставляют Тегерану других вариантов, кроме создания собственного ядерного оружия. Но если они на это решатся, то военная операция со стороны США и Израиля будет почти неизбежной. В общем, дело там все сильнее пахнет керосином (в плохом смысле).





10. Ну и последнее на сегодня: Китайцы предложили США попробовать достичь компромисса на переговорах о ввозных пошлинах на разные товары. Если соглашения не будет, то американцы обложат китайские товары пошлинами на 300+ миллиардов долларов, что очень плохо отразится на экономиках Китая, США и всего мира. Теоретически, окончательный провал торговых консультаций между двумя странами может стать началом глобального экономического кризиса. Впрочем, избежать его пока вполне возможно!