Украинский Бонд против Северного потока и Веревский против инвесторов 10 марта, 13:02 Эксклюзив NV

Аграрии в принципе привлекали к себе много внимания на этой неделе. Заставив, в том числе, вспомнить о такой позабытой субстанции, как рынок акций украинских эмитентов

Пессимисты уверенно перехватили пальму первенства на рынках на этой неделе, устроив в четверг фестиваль депрессии. Больше всего досталось банкам, где инвесторы переживают по поводу ликвидности финансовых учреждений, в результате чего индекс банковских акций завалился на целых 7,7%, наибольший показатель с лета 2020 года. Конечно, все дело в ставках. А динамика ставок продиктована ожиданиями действий ФРС, от которого теперь торговцы и спекулянты не ждут ничего хорошего. Несколько раз им со стороны ФРС прямо намекнули не ждать ничего хорошего, в том числе лично ее глава в своем выступлении, ставшем главным событием недели. Подтвердив, что следующий шаг по повышению ставок будет на 50 б.п. И вряд ли инвесторам стоит в ближайшее время надеяться на снижение стоимости денег. Утро пятницы индекс S&P500 начнет с отметки в 3918 пунктов, потеряв почти 100 пунктов за последнюю неделю.

Видео дня

Пока речь идет о коррекции. Но голоса ведущих банкиров о потенциальной рецессии, звучащие вопреки радужной статистике из США, вряд ли можно не заметить.