12 февраля: Вымирание насекомых и война в космосе Вчера, 21:07 3183 Цей матеріал також доступний українською

Изменение климата уличили в рисках для экономики, в Турции арестовали сотни оппозиционеров, в Испании начали суд над лидерами каталонцев

1. В Великобритании сегодня опубликовали новое исследование по теме влияния изменения климата на общество. Выводы, мягко говоря, неутешительны. Заметное потепление в ряде регионов планеты, истощение почв, массовая гибель опылителей растений, повышение кислотности океанов и тому подобные проблемы создают "огромное пространство для риска". Когда эти факторы сложатся в "смертельное комбо", мир практически неизбежно потрясет финансово-экономический кризис, сравнимый по последствиям с депрессией 2008 года. Проще говоря, экологические проблемы уже официально становятся политико-экономическими. Возможно, что это новое их качество привлечет внимание политиков к их решению. Я, например, абсолютно уверен, что с повышением средних температур на Ближнем Востоке, в Индии и Китае оттуда хлынет гигантский поток климатических беженцев, способный привести к новой мировой войне.





2. Одним из факторов риска составители доклада назвали нехватку насекомых-опылителей. Без них сельское хозяйство, да и значительная часть растительного мира просто исчезнут. Последствия сейчас просто невозможно вообразить. Планетарный голод - это лишь одно из них. И, как вы, наверное, уже догадались, к этому сейчас все и идёт. Численность насекомых на нашей планете снижается пугающими темпами. Помимо массового вымирания целых видов идет и общее снижение биомассы - примерно на 2,5 процента в год. За несколько следующих десятилетий наша планета может и вовсе их лишиться. Это будет означать массовое вымирание мелких животных, которые питались насекомыми, а также вымирание тех, кто питался уже этими животными. Ну а в финале та же судьба ждет и людей, которые останутся без растений, животных и сельского хозяйства вообще.





3. Ну а перед неминуемым вымиранием люди изо всех сил пытаются решить другие невероятно важные проблемы. Например, такую: следует ли строить стену на границе между США и Мексикой? Сегодня конгрессмены - как демократы, так республиканцы - достигли, вроде бы, компромисса по этому вопросу. Они договорились выделить чуть менее двух миллиардов долларов на строительство примерно 50 миль стального забора в обмен на разблокирование президентом финансирования правительства. Ранее президент требовал выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство более 200 миль железобетонной стены, поэтому пока неясно, согласится ли он принять выработанный конгрессменами компромисс. Я надеюсь, что не согласится. Абсурд надо довести до логического завершения! Если Трамп скажет "нет", то с 15 февраля в США начнется новый шатдаун правительства - со всеми леденящими душу интересными и непредсказуемыми последствиями.





4. В Турции тем временем продолжаются массовые репрессии против людей, недовольных действующим режимом. Сегодня там арестовали более 600 человек, заподозренных в симпатиях к оппозиции. Впрочем, обвинения им выдвигают не политические, а "террористические". Их всех будут судить за якобы причастность к тайной организации сторонников Фетхуллаха Гюлена - бывшего лучшего друга и партнера Реджепа Тайипа Эрдогана, ставшего злейшим врагом - своего рода "турецким Троцким". Гюлен живет в США и заявляет, что в Турции у него никакой организации нет, что никаких переворотов он не организовывал, и что к терроризму никогда никакого отношения не имел. Но власти Турции заявляют, что это все ложь, и что Гюлен - настоящий дьявол во плоти, от которого происходят почти все беды в мире. Так это или нет, выяснить сложно, но "участие в гюленовской организации" стало очень удобным основанием для отправки за решетку любых политических оппонентов действующей власти.





5. Руководство НАТО сегодня обсуждало возможность усиления военного присутствия в азово-черноморском бассейне. В результате долгих переговоров было принято смелое решение ничего не делать, число кораблей там не увеличивать, а в Азовское море вообще не заходить. Россия, наверное, пришла в трепет от столь жестких решений в Брюсселе. Кстати, генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня высказался по поводу закрепления в конституции Украины курса на вступление в альянс. Сказал, что НАТО будет Украине всячески помогать, но про перспективы членства он скромно умолчал.





6. Американская военная разведка опубликовала свои выводы о перспективных угрозах для США со стороны других государств. По мнению составителей документа, Россия и Китай представляют наибольшую угрозу для США в космосе. В частности, россияне активно работают над созданием лазерного оружия и средств радиоэлектронной борьбы, которые могут применяться в космосе. Американские разведчики подчеркнули, что многие российские спутники являются аппаратами двойного назначения, с помощью которых отрабатываются методы космической войны будущего.





7. Дональд Трамп представляет все более серьезную опасность для Западного мира. Сегодня немецкие социологи огласили результаты опроса своих сограждан. Как оказалось, большинство из них (49 процентов) видят в США угрозу для своей страны. Россию боятся 30 процентов, Китай - 33 процента немцев. Мне кажется, это явное указание на то, что Трамп активно расшатывает единство Запада, отвлекая внимание Европы от реальной опасности, исходящей для нее с Востока. И немного жаль немцев, которые, видимо, совсем забыли, кого им бояться надо.





8. Важное событие произошло сегодня в Мадриде. Там начался единственный в Европе показательный политический процесс над оппозицией. Судить будут лидеров движения за свободу Каталонии, которые уже назвали этот суд "водевилем". В каком-то смысле, с ними согласна вся прочая Европа: ни одна страна ЕС не выдала Испании часть бежавших от преследований каталонских лидеров, поскольку их деяния нигде больше преступлениями не считаются. Процесс этот вызвал огромное внимание прессы, адвокаты намерены превратить суд в процесс над Испанией и ее колониальными замашками. Ну а в самой Каталонии народ сейчас очень сердит. Людей успокоит только полное оправдание всех обвиняемых, в противном случае там вся эта история с независимостью начнется снова. Только теперь у каталонцев будет еще, пантеон мучеников и доказательство тезиса, что с Мадридом по-хорошему не получается.



