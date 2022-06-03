Сто дней, которые потрясли мир. Чего ждать Украине дальше? 3 июня, 13:47 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Первые сто дней прошли. Теперь самое главное — удержать оборону

Перші сто днів війни (на жаль, кажу «перші», бо вважаю, що вони будуть не останніми в цій війні), потрясли тим, що Україна виявилася незламною і що ми, українці, готові відстоювати своє існування, як націй і як держави. Оце, на мою думку, головне, що ми проявили за ці сто днів.

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Так, ми частково втратили територію, зазнали втрат серед цивільного населення, військових, але ми явили всьому світу таку річ як українська нація і українська держава.

Зараз головне — втримати оборону, особливо на сході України. Це у нас єдиний напрям, який нас турбує, і там РФ зберігає наступальний потенціал — тобто атакує наші позиції. Також — готуватися до отримання зброї західних зразків для того, щоб формувати угруповання військ, здатне вирішити контрнаступальні завдання — звільнення наших територій.

Стосовно нашого противника — РФ — можна констатувати, що на сьогоднішній день у них іде зниження бойового потенціалу в якісному аспекті. Бо в кількісному, на жаль, вони можуть виставляти особовий склад і техніку для ведення бойових дій. Але якість цього особового складу і техніки щодня стає все гіршою й гіршою.

Тому зараз ми кажемо про системне зниження бойового потенціалу збройних сил РФ.

Озирнувшись на початок війни, коли 26 лютого окупанти вже були під Києвом, а вже за місяці були змушені відходити, то зараз ймовірність другої спроби вторгнення в Україну через Чернігівську область фактично дорівнює нулю.

Ми вийшли на державний кордон, укріплюємо його, і на сьогоднішній день, не бачимо з боку РФ накопичення резерву чи військ, яке було би здатне виконати таку глибинну операцію на нашій території. Тому зараз казати про другий похід на Київ я би не став.

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