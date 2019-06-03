10 советов будущим депутатам Сегодня, 17:52 Цей матеріал також доступний українською

Пять лет назад я пришел в Верховную Раду новичком. Здесь не легко разобраться, кто с кем, и против кого

Словно сговорились. Несколько успешных бизнесменов, и известных общественных активистов, получивших приглашение присоединиться к новым политическим командам, и имеют возможность быть впервые избранными в Верховную Раду спросили меня, стоит ли идти на эти галеры? Способны ли они сломать «систему»? Когда так стоит вопрос, то мой ответ — «нет». И вот почему.

Пять лет назад я пришел в Верховную Раду начинающим. Амбициозным, но зеленым политиком во всех смыслах этого слова. Имел огромное желание изменить страну. В моей политической CV — только опыт организации проукраинских митингов в Донецке и работа в Washington Post. В профессиональном — западное образование, преподавание в университете и опыт работы в зеленом бизнесе. Этого мало.

Любая бюрократия в мире оказывает яростное сопротивление всему новому, а украинская бюрократия это делает с улыбкой на устах. Здесь легко разобраться, кто с кем, и против кого. Но ясно, что все против тебя, если ты пришел ломать и строить новое. Тогда я понял, что только одного желания, крайне недостаточно. Мне понадобилось менее года, чтобы набраться «депутатского» опыта, чтобы понять, как бумага с твоей подписью легко сводится на нет, или преодолевает саботаж бюрократии и приводит к реальным изменениям.

Итак, теперь я, молодой «ветеран» политических баталий и законотворческих процессов даю всем моим потенциальным коллегам совет, даже 10 советов, что ускоряет процесс адаптации. А главное побуждает к решительным действиям.

Все против тебя, если ты пришел ломать и строить новое

1. Киев — это не вся страна. Регулярные встречи с избирателями и поездки в районные центры, провинциальные городки, села — дает вам более реалистичное представление о стране и ее запросах. За пределами центральных районов мегаполисов люди живут более приземленными проблемами. Стоимость коммунальных платежей, лекарств, малые доходы и высокие расходы. У вас точно будет возможность для реализации ваших профессиональных навыков. Потратите свое время на простые вещи.

2. Регламент. Регламент Верховной Рады — это ваша Библия на ближайшие пять лет. Правила, по которым вы будете жить и работать под парламентским куполом. Поэтому советую его изучать. Я выиграл в двух судебных инстанциях дело о нарушении Андреем Парубием, спикером парламента Регламента при рассмотрении законопроекта о рынке электрической энергии, что стало почти прецедентом. Редко председатель Рады проигрывает в судах депутатские иски.

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3. Тренируйте свою стрессоустойчивость. Вокруг вас изменится информационное поле. Изменится к вам отношение вашего окружения, друзей. Доверие гражданского общества придется заслужить с нуля. Вам нужно научиться выдерживать прессинг, стрессы, жить с недосыпанием. Мой личный рецепт — спорт и отдых с семьей. И внутреннее понимание зачем вы вообще идете к власти.

4. Запоминайте как и за что вы голосовали. Это поможет на эфирах отбиваться от оппонентов и отчитываться перед людьми. Кстати, будьте готовы, что вам придётся вспоминать все ваши голосования. Был свидетелем, как к коллегам подходили люди и благодарили, или наоборот, ругали за их позицию относительно голосования десятилетней давности.

5. Знайте свои красные линии. Политика — это искусство компромисса, и вы будете вынуждены голосовать за законы, которые вам не нравятся. Но они будут полезны для страны. Чистоплюям, белоручкам но не командным игрокам, что заботятся исключительно о своей репутации, в Раде нечего делать!

6. Стройте коалиции. Не бойтесь просить о помощи и советоваться с более опытными коллегами. Критикуйте оппонентов за их политические взгляды или поступки, но без перехода на личности. У вас могут быть неожиданные союзники среди чужих и оппоненты среди своих. И ты никогда не знаешь кто подставит плечо. Людям будет все равно кому бы вы продали душу и сколько кругов ада прошли, им важен только результат.

7. Научитесь работать с правками. Почему-то этим инструментом не все мои коллеги умеют удачно пользоваться. Конечно, легче подписать законопроект, над которым работали другие коллеги. На самом деле, работа над поправками может быть не менее эффективной, чем работа над законопроектом.

8. Не подписывайте ни одного законопроекта не читая. Вы очень скоро поймете кто из коллег гонится за количеством, а кто никоим образом не подпишет коррупционный, лоббистский или некачественный документ. Только один прокол — и вам перестанут доверять. Станьте профессионалом и сделайте подпись знаком качества.

9. Разбирайтесь в деталях. Будучи экономистом по специальности и призванию, я понял почему мы имеем такие большие проблемы с законодательными изменениями только когда начал углубляться во все нюансы юридической техники. Можно не получить запланированный результат не потому, что кто-то будет сопротивляться вашим законам, а потому что даже самая лучшая идея будет тормозиться из-за непрофессионализма во время ее написания, потери деталей или неполноты изменений.

10. Используйте возможности на полную. Пять лет пройдут очень быстро. Не трать время зря. Для того, чтобы как минимум не было стыдно смотреть людям в глаза на улице. Как максимум для того, чтобы быть честным прежде всего с самим собой.

Также рекомендую прочитать «10 советов для будущих украинских политиков», что я написал два года назад, когда было окно для досрочных выборов. Там о команде, соцсетях, иностранных языках и о формировании репутации. Советы до сих пор актуальны.

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