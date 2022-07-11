10 шагов по построению украинской экономики. Моя версия 11 июля, 11:19

Может пора не имитировать, а провести настоящие и смелые реформы? Может именно сейчас пора перестать бояться перемен?

На днях вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко представила «10 шагов построения украинской экономики». В нем она пишет, что «только экономический рост позволяет государству выполнить свою социальную миссию — создать равные возможности развития для всех украинцев…».

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Когда мне говорят о равных возможностях развития, сразу из темноты возникает призрак социализма. Почему чиновники стремятся «строить» экономику? При чем здесь они? Она же отлично развивается без их вмешательства. Экономика — это создание благ для людей путем добровольного сотрудничества.

Экономическое развитие автоматически означает развитие образования, медицины, инфраструктуры. Это совсем не социальная функция государства. Пока государство занимается этими сферами, у нас никогда не будет развитой экономики, образования, медицины.

Не могу проигнорировать эти 10 шагов, поэтому хотелось бы поделиться тем, что я оставил бы и что переписал:

1. «Достижение оптимального размера государства». В статье сама министр говорит, что чем меньше уровня государства, тем лучше и приводит примеры стран с 10−20%, но в то же время для Украины предлагает оптимальный уровень в 30%. Предлагаю заменить однозначным «Снижение налоговой нагрузки до 10% и даже меньше».

2. «Диверсификация через малый и средний бизнес». Это значит, что государство планирует вмешиваться, дирижировать структуру экономики, хотя опять же в начале говорилось, что чем меньше государства, тем лучше. Любое управление экономикой приведет к торможению экономического развития. Если уж хочется, чтобы развивались малые бизнесы — не трогайте их, уберите цепи, которые государство набрасывало на нас последние три года. Предлагаю этот пункт убрать как лишний.

При чем здесь чиновники? Экономика отлично развивается без их вмешательства

3. «Свободная регуляторная среда». Не понятна формулировка столь важного вопроса. Предлагаю переименовать этот пункт следующим образом: «Тотальное дерегулирование, внедрение регуляторной гильотины, достижение первого места в Рейтинге экономической свободы». Для справки, в нем мы сейчас мы на 130-м месте.

4. «Обеспечение верховенства права». Не понятно, о чем идет речь. Я бы заменил проще: «Проведение срочной судебной реформы».

5. «Экспортная модель роста». Снова речь о дирижизме, усложнении импорта, поощрении экспорта и т. д. Эта тема основывается на ложных экономических мыслях, разрушенных еще 250 лет назад Адамом Смитом. Распределение труда и торговля — основа нашей экономики. Вмешательство, препятствование интернациональной торговле значит тормозить экономическое развитие. Убежден, что этот пункт нужно убрать.

6. «Интенсивные капитальные инвестиции в индустрия». Я соглашаюсь, что капитальные инвестиции — главная причина экономического роста. Но из интервью следует, что главным инструментом видится «дешевые» кредиты. А это действительно ошибочное мнение. Продавать деньги по цене ниже рыночных процентов — это все равно, что заставлять заправки торговать по установленной цене ниже себестоимости. На увеличение инвестиций в экономику влияют только условия для бизнеса. Будут условия — будут инвестиции. Поэтому предлагаю убрать этот пункт.

7. «Развитие сухопутной логистики». Мне вообще нравится, когда чиновники что-то там развивают, хотя сами являются проблемой и тормозом этого развития. из-за войны увеличились трансграничные потоки автомобильным транспортом. И автомобили выстроились в очередях, в которых стоят сутками. Из-за таможенников украинской и европейской сторон. Это одна из самых горячих экономических проблем. Поэтому этот пункт нужно изменить: упрощение таможенных процедур или ликвидация пошлин и таможни вообще.

8. «Сокращение государства через массовую приватизацию». В этом пункте речь шла не о массовой приватизации, а о малой приватизации. Чиновники отказываются приватизировать крупные госпредприятия, а именно они больше всего вредят экономике. Поэтому этот пункт следует изменить: Тотальная приватизация всех государственных предприятий, включая стратегические в первую очередь.

9. «Развитие социальной сферы через частно-государственное партнерство». Лично я не понял, о чем идет речь. Но если о школах и больницах, их как можно скорее нужно приватизировать. Если мы хотим иметь качественную медицину и образование. Этот пункт можно добавить к предыдущему или изменить на однозначную трактовку: Приватизация образования, медицины, инфраструктуры и т. д.

10. «Инновационный прорыв благодаря military tech и водным технологиям». Здесь опять же мы попадаем под влияние экономических мифов, будто бы милитаризация экономики развивает технологии. То, что нам нужна инновационная защита от врага, бесспорно. И на это нужно тратить ресурсы. Да, это будет тормозить экономический рост, но безопасность важнее даже экономики. Но говорить о том, что это будет нас развивать — это, извините, не понимать элементарные экономические принципы. Поэтому я бы этот пункт назвал: Создание инновационной системы обороны страны через развитие частной сферы ВПК.

Несмотря на сказанное, считаю, что Юлию Свириденко нужно и искренне поблагодарить. За то, что добавила немного света и разбавила либеральными экономическими идеями этот темный коммунистический угар, царящий сегодня во властных кабинетах.

И напоследок, хочу обратить внимание, что госпожа министр говорит о смелости. Так может пора не имитировать, а провести настоящие и смелые реформы? Может именно сейчас пора перестать бояться перемен?

Текст опубликован с разрешения автора

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