Вот что нас ждет дальше. Какую военную стратегию снова выбрал Кремль

10 октября исполняется не только три года с начала так называемой «войны РФ с трансформаторами»

То есть кампании системных ударов по энергетической инфраструктуре Украины как части тотальной войны РФ в отношении Украины. О чем враг напомнил нам в очередной раз в ночь с 9 на 10 октября этого года.

10.10.2023 года, то есть два года назад, группировка РФ начала наступательную операцию с целью захвата Авдеевки путем действий на фланговых вклинениях для перерезания линий коммуникаций.

Но новое наступление врага в районе Авдеевки на самом деле фиксировало более масштабную тенденцию — то, что РФ после перехода к обороне в июне-сентябре 2023 года удалось снова завладеть инициативой на поле боя и в целом удерживать ее из-за преимущества в живой силе (с последующим наращиванием своей группировки), огневой мощи и соответствующих технико-тактическим адаптациям (ключевыми из которых стали массовое использование КАБов, ударных БпЛА тактического звена и разведывательных БпЛА оперативного звена, инфильтрации малых пехотных групп).

С того времени и по сегодняшний день ситуацию на фронте можно охарактеризовать как «неспособность РФ превратить локальные продвижения в классические глубокие прорывы украинской обороны при параллельной неспособности Сил обороны Украины полностью стабилизировать ситуацию на линии фронта». При всех объективных и субъективных ограничениях Силы обороны Украины вынуждены реализовывать на практике единственно возможную военную стратегию «размен территорий на время при параллельной максимизации потерь врага». А если по-простому, то линия фронта проседает на ряде направлений, но не обваливается.

Если ничего особо не изменится с вводными, то нас и дальше ждет продолжение соответствующих тенденций. Пока РФ будет иметь ресурсы и не будет чувствовать негативных последствий от отсутствия прогресса в переговорном процессе, то дальше будет пытаться реализовать апробированную в последние два года соответствующую военную стратегию.

Вилка опций для оккупанта Кремля это или пробовать дальше реализовать комплексную стратегию истощения Украины (где значительную, хотя и не единственную, роль играет динамика линии фронта) с целью создания предпосылок для диктата по параметрам урегулирования или же при условии неспособности реализовать этот план «А» вернуться к опции «Б» в форме заморозки линии фронта.

В то время как Украина уже два года действует в парадигме «сделать все, чтобы наша переговорная позиция не ухудшилась до того уровня, где РФ смогла бы диктовать условия урегулирования».

