Ударили по инфраструктуре. В результате ракетных ударов РФ по Одессе предварительно никто не пострадал 3 апреля, 09:10 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Одессе (Фото:НВ)

В Одессе 3 апреля в результате ракетных обстрелов российскими оккупантами, по предварительным данным, нет пострадавших и погибших.

Война России против Украины — главные события 3 апреля



Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг.

«39 сутки полномасштабной агрессии Россия начала ракетным ударом. Среди приоритетных целей была и Одесская область. Враг продолжил свою подлую практику поражения объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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В некоторых районах города видны задымления, все соответствующие системы и службы работают над устранением последствий. По предварительным данным, жертв нет.

«Напоминаем о недопустимости публикаций результатов поражения, разглашения данных геолокации и распространения паники», — подчеркнули защитники города.

Сегодня утром, 3 апреля, российские военные обстреляли Одессу. В некоторых районах зафиксирован пожар. Часть ракет сбита ПВО.

