Россия нанесла два ракетных удара по Одесской области — ОК Юг 4 мая, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по инфраструктуре Одесской области, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на объединенное командование Юг.

Ранее Суспільне со ссылкой на мэра Арциза Одесской области Сергея Парпуланского сообщило о попаданиях в городе.

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Вечером 3 мая силы ПВО сбили три ракеты над Одесской областью. По данным Укрзализныци, Россия нанесла удары по шести станциям в центре и на западе Украины.