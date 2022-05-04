Россия нанесла два ракетных удара по Одесской области — ОК Юг

4 мая, 00:02
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Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по инфраструктуре Одесской области, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на объединенное командование Юг.

Ранее Суспільне со ссылкой на мэра Арциза Одесской области Сергея Парпуланского сообщило о попаданиях в городе.

Видео дня

Вечером 3 мая силы ПВО сбили три ракеты над Одесской областью. По данным Укрзализныци, Россия нанесла удары по шести станциям в центре и на западе Украины.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Одесская область Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар

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