Россия нанесла два ракетных удара по Одесской области — ОК Юг
Одесса, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по инфраструктуре Одесской области, никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на объединенное командование Юг.
Ранее Суспільне со ссылкой на мэра Арциза Одесской области Сергея Парпуланского сообщило о попаданиях в городе.
Вечером 3 мая силы ПВО сбили три ракеты над Одесской областью. По данным Укрзализныци, Россия нанесла удары по шести станциям в центре и на западе Украины.