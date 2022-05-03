Ракетный удар по Одессе: пострадавшая 17-летняя девушка находится в тяжелом состоянии 3 мая, 14:37 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара по дому в Одессе 2 мая (Фото:ГСЧС)

Девушка-подросток, пострадавшая в результате ракетного удара России по жилому дому в Одессе 2 мая, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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В ведомстве сообщили, что в результате ракетного удара погиб ребенок — мальчик 2008 года рождения. Ранение получила также девушка 2004 года рождения, ее в тяжелом состоянии госпитализировали.

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По словам местной жительницы, пострадавшей исполнится 18 лет через несколько дней — 5 мая.



Женщина также сообщила, что жилой дом не в первый раз попадают российские снаряды. «Мы в подвале живем. Нам уже побили окна раньше. Мы перешли в подвал, потому что негде было жить», — рассказала она.



В то же время в ряде одесских Telegram 3 мая появилось сообщение от имени отца погибшего в результате ракетного удара мальчика. Он написал, что сыну Вячеславу было 13 лет и тот погиб, когда бежал предупредить соседей о воздушной тревоге.



Ранее одесские власти сообщали, что мальчику было 15 лет.



Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Одессе вечером 2 мая. В результате погиб ребенок, еще один получил ранения. После удара в доме начался пожар, который удалось потушить только спустя четыре часа.



Также секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в результате ракетных обстрелов снесло крышу в церкви, которая принадлежит к Московскому патриархату. Она расположена рядом с жилым домом.

