Ракетный удар по Одессе: пожар в многоэтажке потушили, количество жертв возросло до шести — ГСЧС 23 апреля, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Одессе (Фото:Одесский городской совет)

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Одессе, возникший в результате ракетного удара РФ.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

В ГСЧС также сообщили, что в настоящее время известно о гибели уже шести человек, из которых один ребенок. Пострадали 18 человек. Из-под завалов спасены два человека, эвакуированы из дома 86 человек.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов по Одессе погибли, по меньшей мере, пять человек, 18 — получили ранения.

В субботу, 23 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе из акватории Каспийского моря. РФ выпустила не менее шести крылатых ракет — ВСУ сбили две ракеты и два беспилотника, которые, вероятно, корректировали огонь.

Из-за вражеского обстрела произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом. В результате загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах. Около 17:00 удалось ликвидировать пожар. На месте работало 96 спасателей и привлечено 18 единиц техники. Работы продолжаются.

