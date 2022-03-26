Российские катера пытались высадить диверсантов на побережье Одесской области — ОК Юг

26 марта, 14:32
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Российские катера пытались высадить диверсионно-разведывательные группы в Одесской области (Фото:Depo.ua)

Российские катера пытались высадить диверсионно-разведывательные группы в Одесской области (Фото:Depo.ua)

Российские катера пытались подойти к побережью Одесской области и высадить диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщил офицер ОК Юг Владислав Назаров.

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По данным военнослужащих, армия РФ продолжает разведывать береговую полосу и акваторию Черного моря, но системы ПВО Одесской области работают успешно.

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«Враждебная попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной, получили достойный отпор. Обстановка на утро 26 марта стабильная и контролируемая», — отметил Назаров.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Одесская область Одесса Диверсионные группы Диверсант Война России против Украины Русские диверсанты

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