«Единственная цель — террор». РФ нанесла ракетные удары по Одессе — что известно об атаке оккупантов, из-за которой погибли восемь человек 23 апреля, 19:26 Цей матеріал також доступний українською 23 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе (Фото:ГСЧС)

Российские военные в субботу, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек, как минимум 18 — получили ранения. Оккупанты повредили жилой дом и объекты инфраструктуры, две вражеские ракеты уничтожены.



Война России против Украины — главные события 23 апреля

НВ собрал все, что известно на данный момент об очередной неспровоцированной атаке российских оккупантов на украинский город.

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Около 15:00 оперативное командование Юг сообщило о ракетном ударе по Одессе, нанесенном военными РФ. Там заявили о попадании в объекты инфраструктуры. Позже в городском совете подтвердили атаку оккупантов.

Фото: Ольга Ивлева/НВ

Фото: Ольга Ивлева/НВ

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что выпустили как минимум шесть крылатых ракет.

«Жители города слышали взрывы в разных районах. Это были как прилеты, так и отлеты нашего ПВО. Известно, что несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падение обломков», — заявил он.

По факту обстрела Одессы полиция возбудила уголовное дело.

В 22:00 бойцы зенитно-ракетного подразделения ВС ВСУ сбили еще две российские крылатые ракеты, выпущенные из акватории Черного моря, которые летели в направлении порта Южный.

По словам офицера Объединенного командования Юг Владислава Назарова, в Черном море находятся около 20 корабельных группировок России, в том числе подводные лодки с крылатыми ракетами Калибр. Угроза ракетного удара сохраняется.

Атака из акватории Каспийского моря

Позже в воздушном командовании Юг заявили, что их группировка противовоздушной обороны вела боевые действия по уничтожению вражеских крылатых ракет с 14:00 до 15:00. Российские оккупанты их запустили с помощью самолетов стратегической авиации Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Бойцы зенитных ракетных подразделений уничтожили две крылатые ракеты страны-агрессора (предварительно — Х-555 или Х-101). По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, они были нацелены на гражданские объекты. Также уничтожили два российских беспилотника оперативно-тактического уровня. В ВК Юг предполагают, что последние могли корректировать полет ракет и ставили активные помехи средствам ПВО Воздушных сил ВСУ.

Вскоре в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что вражеский боеприпас попал в шестнадцатиэтажку в Киевском районе Одессы около 14:35 — загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожар на площади 220 кв. м локализовали в 15:54 и ликвидировали около 17:00.

Марченко подчеркнул, что угроза повторного ракетного удара сохраняется, и призвал одесситов не игнорировать сигналы тревоги, соблюдать требования комендантского часа и не собираться в местах проведения пасхальных богослужений.

«Единственная цель — террор»: реакция украинской власти

Руководитель Офиса президента Украины сообщил, что в результате ракетного удара со стороны РФ погибли как минимум пять человек, среди которых — трехмесячный ребенок; еще 18 гражданских получили ранения. Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сообщил, что число погибших возросло до восьми.

"Среди убитых — трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано", — говорится в Telegram Ермака.

Из-под завалов спасли двух человек, эвакуировали — 86. Спасатели продолжают работу с помощью 96 человек и 18 единиц техники.

Фото: ГСЧС/Telegram

Фото: ГСЧС/Telegram

Мэр Одессы Геннадий Труханов прибыл к раненным горожанам, заявили в горсовете. Там рассказали, что сейчас в больницах находятся восемь человек.

«Ракеты оккупантов ударили по мирной Одессе, которая готовилась к светлому Христовому Воскресению. Эти изверги будут отвечать за все. На нашей стороне — справедливость и будущая победа», — заявил Труханов.

После ракетных ударов министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственной целью российской атаки по Одессе является террор, и призвал Запад признать Россию государством-спонсором терроризма.

«Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе — террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ней следует соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами», — подчеркнул он.

