На Запорожской АЭС находятся 500 российских боевиков — Зеленский 18 сентября, 02:25 Российский оккупант на Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили на Запорожской АЭС 500 своих военных.

Глава государства также отметил, что благодарен сотрудникам МАГАТЭ, которые, не смотря на давление, смогли опубликовать нормальный отчет после посещения АЭС.

«Я, кстати, очень благодарен МАГАТЭ за то, что они сделали справедливые выводы, несмотря ни на что. Несмотря на то, что Россия давила. Они сказали, что только полная демилитаризация. Это то, о чем мы постоянно говорили и поднимали вопрос — полная демилитаризация атомной станции обеспечит безопасность. И то, мы с вами понимаем, что это не факт, что будет все безопасно. Потому что на сейчас она полностью не работает. Атомная электростанция — шесть блоков», — заявил Зеленский.

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Инфографика: НВ

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.

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