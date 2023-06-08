«Некомпетентность или саботаж». Минобороны и Минстратегпром два года после 2020 не имплементировали закон об оборонных закупках — Притула 8 июня, 17:20 Сергей Притула заявил, что Украина пришла к большому вторжению с двумя годами «профуканого» государственного оборонного заказа (Фото:Сергій Притула / Facebook)

Украинский политик и волонтер Сергей Притула во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины отметил важность реформы оборонных закупок, которую перед полномасштабным вторжением России не реализовали Минобороны и Минстратегпром «из-за некомпетентности или саботажа».



«Реформа системы оборонных закупок — это тоже крайне важная история, которая сдвинулась с мертвой точки в 17 июля 2020 года принятием закона Украины Об оборонных закупках. Однако имплементации этого закона в жизнь не произошло из-за, здесь уже вопрос оценки, некомпетентности или саботажа двух профильных министерств в то время, которые отвечали за разработку подзаконных актов, 30 штук их должно было быть. Они не были разработаны, не были внедрены, не появился единый реестр исполнителей государственного заказа. И, собственно, мы пришли к большому вторжению с двумя годами профуканого государственного оборонного заказа», — заявил Притула.

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Политик уточнил, что речь идет о Минобороны и Минстратегпром.

«Кто ими руководил в то время, вы можете посмотреть, в принципе, вспомнить нетрудно», — добавил он.

О реализации Закона об оборонных закупках упоминал глава фракции Слуги народа в Раде Давид Арахамия, комментируя отставку министра обороны Андрея Тарана в начале ноября 2020 года и перспективу назначения на эту должность Алексея Резникова.

«В сфере оборонных закупок значительно изменились правила благодаря принятию нового закона об оборонных закупках… Он заработал несколько месяцев назад. Сейчас Министерству обороны нужно много очень быстрых изменений. По согласованию с господином Тараном, потому что у него состояние здоровья в том числе… сейчас в Министерстве обороны нужно искать опытного менеджера, который мог бы управлять и проводить все эти изменения…», — говорил он.

Экс-глава Минобороны Андрей Загороднюк в декабре 2021 года обвинял Министерство стратегической промышленности в том, что оно не смогло реализовать возложенные на него реформы в оборонной сфере.

«Дело в том, что государственный оборонный заказ — это документ, который очень устаревший, он абсолютно неправильный по формату, его надо менять», — говорил он.

Экс-глава минобороны напоминал, что закон об электронных закупках, который должен исправить данные проблемы все еще не был на то время имплементирован.

«Пока мы не закончим хотя бы в минимальном объеме всю эту реформу, мы будем постоянно иметь проблемы с закупками, это просто неотвратимые риски», — заявлял министр обороны Украины в 2019—2020 годах.