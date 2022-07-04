Миллиарды. Рашкован — о золотом дожде, который уже идет над Украиной усилиями западных доноров, и необходимости срочно отстроить страну

4 июля, 12:29
Эксклюзив НВ
Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент США Джо Байден и глава МВФ Кристалина Георгиева (Фото:Коллаж НВ)

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент США Джо Байден и глава МВФ Кристалина Георгиева (Фото:Коллаж НВ)

Автор: Ольга Духнич

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ от Украины, рассказывает о влиянии российской агрессии на мировую экономику, а факт уплаты украинцами налогов во время войны называет проявлением патриотизма.

Война в Украине приобрела характер долгосрочной, что создает ряд серьезных вызовов не только для самой Украины, но и для ее мировых союзников и партнеров. О том, как будет выглядеть экономика страны в ближайшее время, от чего буде зависеть международная помощь и на какие ее суммы Украина сможет рассчитывать с НВ беседует заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.

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— Как война в Украине влияет на мир, какие риски создает в глобальном измерении и как эти риски проецируются уже на нашу ситуацию, в том числе на ситуацию с международной помощью и поддержкой?

— Первое, что нам важно понимать, — количество дисбалансов и рисков в мире сильно растет. Война в Украине — проблема номер один, но, к сожалению, не единственная проблема в мире. И мы должны научиться глобальной эмпатии, чтобы, призывая защитить и поддержать нас, признавать и те проблемы, которые волнуют наших союзников, среди которых как политики, так и рядовые налогоплательщики в других странах.

Война стала дополнительным негативным фактором для других элементов коктейля кризисов в мире, среди которых кризис инфляционный. Его начало положила ситуация в эпоху пандемии, когда центробанки США и стран Европы напечатали серьезные объемы денег, чтобы покрыть нужды граждан во время вынужденных карантинов. Однако сейчас попытки выровнять ситуацию с инфляцией накладываются уже на риски, созданные войной. Растут цены на энергоресурсы в Европе и США, растут цены на продовольствие. Центробанки повышают учетные ставки и обслуживание, получение кредитов становится дорогим удовольствием. За проблемами на рынках успешных государств идут угрозы возможного голода в странах бедных, поскольку проблемы поставки зерна из Украины все еще не решены. Все это приводит к тому, что мир, который 20 лет шел к снижению бедности, вновь начнет беднеть. МВФ ожидает, что, в том числе из-за войны в Украине, в мире появится на 100 млн бедных людей больше, как результат — в Европе ожидается новая волны мигрантов из Африки.

Уверен, что российская пропаганда будет использовать эту ситуацию и недовольство людей для раскачивания ситуации в развитых и развивающихся странах — в том числе для того, чтобы снизить их поддержку Украине. И это важно нам понимать: занятые решением своих экономических проблем политики в Европе и США уже не смогут столько внимания уделять Украине. Рост цен на продовольствие и энергоресурсы даже в Европе ощутим и можем стать источником социальных протестов, которые могут устремиться как против украинских беженцев и помощи Украине, так и против правительств стран, которые сегодня помогают Украине солидными суммами, в новой череде выборов приводя к власти оппонентов Украины. Как это уже почти случилось на парламентских выборах во Франции. Ситуация с коронавирусом в мире также еще не решена полностью и в осенне-зимний период станет дополнительным фактором сложности ситуации.

Все это должно подстегивать Украину уже сейчас двигаться гораздо быстрее на пути реформ, привлечения помощи и увеличения своего влияния на мир. Украинцам важно быть максимально жизнестойкими и антихрупкими. Нам важны правильные решения, быстрые реформы и как можно более быстрое движение в сторону ЕС.

— Сегодня одна из актуальных задач Украины — это финансовая стабильность. Ежемесячно Украине необходимо около $ 5 млрд, чтобы закрыть потребности бюджета. Мы получили $ 1,3 млрд от США, приходят деньги от стран ЕС. Насколько, учитывая ваш прогноз на осень, страны мира смогут помогать Украине закрывать дисбалансы бюджета?

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Теги:   США Инвестиционный Капитал Украина МВФ Украина-ЕС Курс гривны к доллару Мировая экономика Экономика Украины

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