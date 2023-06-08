«Победа — только начало». Мы должны построить новую страну как пример для всего мира, чтобы жертвы тех, кто погиб, не были напрасны — Тайра 8 июня, 12:58 Тайра призвала украинцев объединяться ради победы (Фото:Юлія Паєвська via Facebook)

Украинцы после победы должны построить новую страну, которая станет примером для всего мира.

Об этом во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины заявила парамедик, командир подразделения Ангелы Тайры и основательница благотворительного фонда Мрія, Юлия Паевская с позывным Тайра.

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«Украина идет в будущее. И то, что сейчас, во время войны, обсуждается стратегия дальнейшего развития, меня не то, что радует, я просто счастлива от этого. Его творим именно мы. Его творит наша душа, наше сердце и наши планы», — сказала парамедик.

Она выразила мнение, что украинцам не стоит воспроизводить все, как было.

«Нам надо строить новую страну как пример для всего мира. Где будет закон, не будет взяток и преступлений», — сказала Тайра.

Она подчеркнула, что особенно ее раздражает, когда она слышит о хищении гуманитарной помощи.

«Пожалуйста, следите за этим. Те, кто вернутся (с войны России против Украины — ред.), вернутся с большой раной в душе, потому что мы потеряли очень много собратьев, родных людей, это наши кровные, это не просто друзья. … Вот чтобы все эти жертвы, эти страдания не были напрасны, перед нами предстает сверхответственная задача — построить новую страну. Для наших детей, для детей тех, кто погиб. Наша совесть не может нам позволить в этом проиграть. Победа — это будет только начало, а дальше задачи будут еще больше», — заявила Тайра.

Она напомнила, что победа еще не одержана, и еще нужно очень много делать ради нее, и призвала всех объединиться, чтобы добить врага.