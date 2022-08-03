Первое судно с украинским зерном прошло инспекцию в Турции— фото 3 августа, 12:37 На борт сухогруза Razoni с кукурузой поднялись представители Украины, Турции, РФ и ООН (Фото:Минобороны Турции)

В среду, 3 августа, в турецком порту прошла инспекция сухогруза Razoni, который стал первым судном с зерном, вышедшим из украинского порта после достижения так называемых Стамбульских соглашений.

Об этом сообщило турецкое Министерство обороны в Twitter.

Ведомство опубликовало фото, на которых запечатлены представители Украины, Турции, РФ и ООН, поднявшиеся на борт корабля с 26 тысячами тонн кукурузы.

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После осмотра судно должно отправиться в Ливан.

На данное время выхода из украинских портов ожидают 27 сухогрузов. При этом турецкая сторона готова принимать ориентировочно одно судно в день.

Украинские порты, которые были заблокированы РФ с началом полномасштабного вторжения 24 февраля, восстановили свое функционирование после подписания в Стамбуле договора о гуманитарном коридоре.

Соответствующее соглашение было достигнуто между Украиной, Турцией и ООН. При этом зеркальный документ подписала также и российская сторона.

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