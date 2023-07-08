За время войны. Россияне 271 раз попали в энергетические объекты Украины — Минэнерго 8 июля, 19:11 Герман Галущенко (Фото:Пресс-служба Офиса президента Украины)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что половина всей энергосистемы Украины пострадала от обстрелов российских войск, верифицировано 271 вражеское попадание.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Когда мы говорим о потерях, то 50% всей энергосистемы — это и генерация, и система передачи — подверглись ударам россиян. На самом деле мы говорим, что у нас верифицировано 271 попадание разного рода», — прокомментировал Галущенко.

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По его словам, с 10 октября 2022 года до 9 марта этого года украинская энергетика находилась под ежедневными российскими обстрелами.

«К сожалению, есть объекты, которые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению», — добавил министр.

В то же время Галущенко подчеркнул, что украинские энергетики уже начали самую масштабную ремонтную кампанию за всю историю Украины, поскольку стоит задача максимально восстановиться к началу отопительного сезона.

Он также напомнил, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в 11 млрд долларов США, однако добавил, что эта цифра не является статичной, обстрелы продолжаются и сумма уже больше.

Министр энергетики Герман Галущенко во вторник, 30 мая, подтвердил повышение тарифов на электроэнергию. Такое решение связано с обстрелами энергосистемы Украины прошлой зимой.