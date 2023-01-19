Теплые люди. Как в Донецкой области под обстрелами специалисты-газовщики возобновляют газоснабжение в каждый дом 19 января, 18:18 Последствия вражеских обстрелов в Славянске, апрель 2022 (Фото:Донецкоблгаз)

На Донеччине, несмотря на постоянные боевые действия, перебои с электроэнергией и крайне тяжелые условия труда, работники АО «Донецкоблгаз» продолжают возобновлять газоснабжение.

В нескольких километрах слышны взрывы российских ракет, однако ремонтная бригада Донецкоблгаза продолжает ремонт газопровода — его накануне в очередной раз повредили оккупанты. Убедившись, что рядом есть хотя бы самое простое укрытие, газовики вышли на ремонт объекта в Часовом Яре Донецкой области. Они едва ли не единственные, кто продолжает работать в прифронтовом городе.

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В мае 2022 года россияне обстреляли и повредили магистральный газопровод, поэтому регион долго был без газа. Это привело к перебоям в работе предприятий критической инфраструктуры. Жители же области были лишены элементарных средств для выживания. Сейчас благодаря успехам Вооруженных Сил Украины и смелости газовиков в дома возвращается тепло.

«Из-за атак россиян область впервые за более 60 лет была полностью лишена газоснабжения, — рассказывает глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев. — Сейчас уже 200 тыс. абонентов имеют доступ к голубому топливу. Однако битва за тепло в Донецкой области, как и обстрелы, продолжается каждый день».

Цель, которую Нафтогаз установил для Донецкоблгаза, — восстановить газоснабжение для каждого потребителя области. Это вопрос времени и ситуации на фронте.

«Специалистам уже удалось отремонтировать участок общей протяженностью более 600 км на территории Донецкой области, — отмечает Чернышев. — Именно это позволило возобновить поставки для 200 тыс. семей и 138 котельных. Уверен, что мы достойно преодолеем все испытания, выстоим и отстроим Украину».

Вызов для сильных

24 февраля 2022 года команда Донецкоблгаза получила задачу поддерживать газоснабжение, при этом сделать все возможное для защиты людей и оснащения. Специалисты начали эвакуировать из опасных зон дорогостоящее оборудование, чтобы его не украли оккупанты или не посекло взрывами. Водители Донецкоблгаза героически почти через всю страну вывозили ценное имущество и автотранспорт, а когда появилась такая возможность — возвращали снова в Донецкую область.

Водители Константиновского управления по газоснабжению и газификации / Фото: Донецкоблгаз

Работать сейчас в области — это вызов для сильных духом. Прямую речь части сотрудников предприятия мы приводим без упоминания их фамилий — так они чувствуют себя безопаснее, поскольку часто им приходится работать непосредственно рядом с линией фронта, где могут действовать вражеские группы. С начала войны и по сей день на предприятии осталась только половина сотрудников. Для них рабочая смена началась еще в феврале прошлого года и продолжается до сих пор.

Начальник службы сетей Краматорского УГХ Александр Кривега работает в любую погоду и время, потому что понимает, что от этого зависит жизнь людей.

Александр, начальник службы сетей / Фото: Донецкоблгаз

«Это работа такая, что и ночью тебя могут вызвать, и ты должен это сделать, — рассказывает он. — Рашисты бьют, куда им хочется, а последствия устраняем мы, чтобы не произошло техногенной катастрофы. К примеру, был случай, когда прилетело на завод в Краматорске. В полночь поехали „аварийкой“ перекрывать газопровод. Вы представьте, труба диаметром больше метра, газ вытекает с бешеной скоростью. И это место удара. Мы не знаем, что будет через минуту или даже несколько секунд».

День, которого ждали полгода

Донеччина с начала войны была и остается самым ожесточенным местом противостояния, однако газовики не покидают свою службу. В мае 2022 года ситуация стала критической — в результате обстрелов повредили магистральный газопровод. Сколько бы газовики Донбасса не чинили местные сети, без основного канала поставки область была отрезана от топлива.

«Для нас это был шок! Раньше максимум отключали улицу для ремонтных работ. Даже не было такого случая, чтобы отключали весь город. А здесь произошло отключение всей области», — пересказывает события председатель правления Донецкоблгаза Вадим Батий.

Восстановительные работы в Часовом Яре / Фото: Донецкоблгаз

В то же время, решение отсоединить область от газоснабжения в то время было взвешенным и необходимым, ведь от этого зависела безопасность людей.



10 октября — день, когда в домах дончан постепенно снова начал появляться газ. В это не верил никто, но благодаря украинским защитникам и газовикам удалось дать голубое топливо населению. Этого дня Донеччина ждала полгода.

«Фактически сделано невозможное: в Донецкой области возобновлено газоснабжение. Это без преувеличения героический поступок всех причастных к этому процессу. В частности, работников облгаза, Оператора ГТС, областной и местных военных администраций», — написал на этот счет глава ДонОВА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Восстановительные работы в Лимане / Фото: Донецкоблгаз

Благодаря контрнаступлению Вооруженных Сил Украины и освобождению территорий Оператор ГТС Украины получил возможность добраться до поврежденных участков магистрального газопровода и начать ремонт.

Это была крайне сложная задача как в инженерном смысле, так и для практической реализации — нужно было исследовать территорию, провести разминирование, идентифицировать повреждения, раскрыть участок, подготовить материалы для восстановления, обеспечить технику, и уже потом можно было начать сам ремонт.

Как только в магистральный газопровод было подано голубое топливо, специалисты Донецкоблгаза начали возобновлять поставки на местах.

«Совместными усилиями нам удалось охватить даже самые опасные участки: Часов Яр и близлежащие села у Бахмута, только что деоккупированный и полностью заминированный Лиман. Конечно же, перед нашими газовиками шли саперы. Я всем сердцем переживал за каждого отправлявшегося на объект аварийщика», — вспоминает события октября Батий.

Отдельной сложностью сейчас является подключение к газу многоэтажек. Там риски для людей еще больше.

«Наша задача — провести ревизию запорной арматуры и сланцевых соединений. Такую работу намного проще сделать, когда нет в трубах газа. Ведь повреждений после обстрелов очень много, а нам необходимо запустить многоэтажки бесперебойно и без единой погрешности», — рассказывает о процессе восстановления слесарь Андрей.

Слесарь Андрей — восстановительные работы по газоснабжению в многоэтажке Краматорска / Фото: Донецкоблгаз

К примеру, в Краматорске насчитывается около 1 тыс. многоэтажек. За день можно провести обследование только десяти домов. Задача усложняется еще и эвакуацией населения. Некоторые действия газовиками выполняются непосредственно в квартирах жильцов.

«Газ — не вода, если потечет — взрыв может быть не менее разрушительным, чем российские ракеты. Бывали случаи, когда люди в спешке забывали выключить газовую плиту. Если не обратить внимание на такое при запуске газа, будет беда», — делится тонкостями работы начальник Краматорского УГХ Александр Алексеенко.

Вадим Батій Председатель правления АО "ДОНЕЦКОБЛГАЗ" / Фото: Донецкоблгаз

На освобожденной земле

Все усилия Донецкоблгаза направлены на деоккупированные территории. В районе Лимана после оккупации войсками РФ возникла ужасная картина: разрушенная инфраструктура, наголову разбиты жилые и общественные объекты. Процесс восстановления газоснабжения на севере Донецкой области казался невыполнимой задачей — боевыми действиями раскурочены наземные и подземные системы газоснабжения, сооружения на них разрушены, а газопроводы к жилым домам также сильно повреждены.

Впрочем, команда взялась за решение проблемы, хотя это стоило огромных усилий и ресурсов.

«Когда мы начинали, работа Лиманского участка была полностью парализована, — рассказывает начальник Славянского УГХ Дмитрий Соловей. — Картина „русского мира“, как она есть: выбиты окна и двери, разрушены подсобные помещения, оборудование и транспорт, которые не успели эвакуировать, были разбиты и сожжены. Газовые сети (трубы) местами походили на дуршлаги».

Но еще более серьезной проблемой было множество неразорвавашихся снарядов рядом с газовыми трубами. В таких местах газовики работают исключительно совместно с отрядами ГСЧС. С ноября им удалось обследовать более 60 км систем газоснабжения непосредственно в Лимане и районе. И такая ситуация во многих городах Донбасса.

«Это тяжелая работа и, к сожалению, не обходится без трагических случаев. Например, восстанавливали газ на уже разминированной улице, а на соседней саперы подорвались на мине. Двое погибли на месте…», — рассказывает начальник автотранспортного отдела Артемовского управления по газоснабжению и газификации Сергей.

Часто бригады живут в городах, где идет восстановление сетей. Иначе обеспечить эффективную работу было бы тяжело.

«Мы примерно на неделю отправляем туда людей, — рассказывает Батий. — Снабжаем необходимыми вещами и оборудованием для комфортного проживания в полевых условиях. В первую очередь закупили генераторы. Если в Краматорске свет выключают периодически, то в селах Лиманщины его нет вообще. Результат от таких недельных выездов выше, ведь не нужно тратить время на постоянную дорогу туда-обратно».





Помогать людям

Война продолжается, оккупанты уничтожают имущество предприятия почти каждый день. Поэтому подсчитать точные убытки, причиненные агрессором Донецкоблгазу, еще трудно. Руководитель предприятия отмечает, что окончательная сумма будет объявлена уже после завершения боевых действий. В настоящее время идет поэтапный подсчет по каждому из управлений на территории области.

Но самое болезненное — это потеря людей. Уже шесть сотрудников Донецкоблгаза погибли.

«Известия о гибели наших людей очень тяжело пережить, — говорит Батий. — Сердце болит, а ненависть к оккупанту растет. Помню героизм тех, кто защищал нашу землю на линии огня перед врагом. И безгранично горжусь героями нашего тыла — газовиками, которые, несмотря на опасность, выполняют свою работу и помогают людям».

Автор: Ангелина Фесенко