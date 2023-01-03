Призрак блэкаута уже не бродит по стране. Эксперт назвал пять причин, почему отечественная энергосистема выдерживает мощные атаки россиян 3 января, 19:30 Эксклюзив NV Электрик ремонтирует линию электропередач на Харьковщине, поврежденную российскими обстрелами (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Перед Новым годом Украина вышли из зоны, когда темпы восстановления энергетической системы значительно отставали от темпов разрушения, уверяет Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.



Два дня новогодних массированных атак ракетами и дронами, которые совершили россияне, не привели к ощутимым повреждениям отечественной энергосистемы. Более того, представители власти перестали напоминать о возможности блэкаута в стране. Но враг, как заверил Владимир Зеленский, не остановит свои удары. Военные эксперты уверяют, что ПВО продолжат с высокой эффективностью уничтожать Шахеды и Калибры. Выдержит ли дальнейший вражеский террор энергетическая инфраструктура? И действительно ли ее уже приспособили к избежанию роковых последствий? Об этом NV побеседовал с Владимиром Омельченко, директором энергетических программ Центра Разумкова.

Видео дня

Почему изменилась риторика властей по поводу угрозы блэкаута? Кажется, что она стала больше «успокаивающей». К примеру, министр энергетики на днях сказал, что блэкаут маловероятен. Какие основания так считать? Ведь обстрелы только усилились в последнее время.

Есть основания полагать, что риски полного блэкаута или потери контроля за энергетической системой заметно снизились. Для этого есть следующие причины. Первая — за последние месяцы значительно усилилась система противовоздушной обороны. Наши воины приобрели определенный опыт. Поступили мощные системы от наших партнеров. Вторая причина заключается в том, что на сегодняшний день украинские вооруженные силы достаточно эффективно бьют на стратегическую глубину территории агрессора, в первую очередь по аэродромам, другим объектам, связанным именно с пусками ракет. Третья причина: украинские энергетики научились лучше координировать между собой свою работу и работать на опережение. Это касается Укрэнерго, генерации и операторов системы распределения. То есть, если до 5 декабря они работали по факту совершенных обстрелов, то начиная с 5 декабря применяют другой метод, действуют на опережение. Это значительно ослабило последствия от ударов. Четвертая: увеличились поставки энергооборудования для Украины из разных стран, а также финансовое обеспечение на закупку аварийного оборудования, это тоже важно. Пятая причина касается того, что в России постепенно иссякает запас ракет, они уже не могут их выпускать, скажем, сотню за раз по территории Украины, и начали использовать свой неприкосновенный запас. Это тоже один из факторов уменьшения рисков. Это не значит, что их совсем нет. Ракеты у России есть, но они уже не могут организовывать атаки в прежних масштабах.