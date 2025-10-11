Надежда Суровцева и ее заместитель Александр Шуберт в рабочем кабинете Секрктариата иностранных дел УНР, 1918 год (Фото: PD)

Зажигательная агитаторка за независимость Украины в 1917-м , умелый дипломат УНР, венская диссертантка, борец за права женщин в Европе и США , заключенная ГУЛАГа — это все Надежда Суровцова. Двухтомник ее Воспоминаний стал в этом году в Украине событием.

«Положено ли молодым дамам заниматься такими важными делами?» — заметил Альфред Мумм, немецкий посол в Киеве, 22-летней Надежде Суровцовой. В послеобеденное время 29 апреля 1918 года она, руководительница политического отдела секретариата иностранных дел, примчалась на служебном Mercedes к дипломату с требованием предоставить ей вооруженную охрану для поездок по городу.

А в городе было неспокойно: после провозглашения в помещении конного цирка Крутикова генерала Павла Скоропадского украинским гетманом Киев вот-вот мог взорваться вооруженными беспорядками, кое-где уже звучали выстрелы.

«Я вспыхнула и ответила, что я для него не молодая барышня, а чиновник министерства иностранных дел достаточно высокого класса. На том дело и закончилось. Дальше мы уже ездили с немцем в шлеме возле шофера», — вспоминала Суровцова.