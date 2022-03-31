Замки тоже. Во Львовской области от 1 апреля снова заработают культурные заведения 31 марта, 21:10 Цей матеріал також доступний українською С начала войны РФ с Украиной большинство из них превратились в приюты для убегающих от бомбардировок (Фото:Львовская ОВА)

В четверг, 31 марта, власти напомнили, что во Львовской области от 1 апреля снова заработают заведения культуры.



Об этом пишет начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.



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«Продолжат принимать посетителей государственные историко-культурные заповедники Тустань и Нагуевичи, а также скансен Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого, музеи-заповедники Подгорецкий замок, Жолковский замок, Пятничанская башня», — сообщил

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С пятницы, 1 апреля и учреждения культуры во Львовской области начнут возобновлять свою работу. С начала войны РФ с Украиной большинство из них превратились в приюты для убегающих от бомбардировок.

Формат работы будет расширен театрально-концертными учреждениями, музеями и заповедниками. Львовская национальная опера, Львовский национальный театр имени Марии Заньковецкой, Львовская национальная филармония имени Мирослава Скорика.

Те заведения, где сейчас проживают вынужденные переселенцы, также возобновляют работу, но приюты для людей, которые у них обустроили, будут работать и дальше.

В среду, 30 марта, стало известно, что из Германии было направлено около шести тонн медицинской гуманитарной помощи во Львовскую область.