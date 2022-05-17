Во Львове слышны взрывы 17 мая, 00:52 Цей матеріал також доступний українською Раздалось минимум 7−8 взрывов (Фото:Игорь Зинкевич, Facebook (иллюстративное фото))

Во Львове слышны взрывы, сообщает городской голова Андрей Садовый.

Мэр города также призвал жителей оставаться в укрытии.

По данным НВ, во Львове раздалось минимум 7−8 взрывов.

Раньше по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Во Львове после недельного затишья на рассвете воскресенья, 15 мая, звучали сигналы воздушной тревоги. Люди слышали несколько мощных взрывов.

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По информации ЛОВА, российские военные преступники нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры во Львовской области. Предварительно информации о раненых и погибших нет. Во Львове приземления ракет не было.



Две ракеты силам ПВО удалось уничтожить.