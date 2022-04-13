Во Львовской области сократили комендантский час 13 апреля, 05:08 Цей матеріал також доступний українською Львовский симфонический оркестр играет на улицах Львова во время войны (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что с 13 апреля во Львовской области сократили комендантский час.

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Отныне он будет действовать с 23:00 до 6:00.

В руководстве области напомнили, что во время действия комендантского часа запрещено находиться на улице без специального пропуска и документа, удостоверяющего личность.

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Вечером во вторник, 11 апреля, во Львове и области звучали сирены извещения воздушной тревоги. Благодаря четким действиям украинских войск ПВО враг не смог нанести ракетный удар.

