Во Львове прогремели взрывы, в части города — перебои с электроснабжением 3 мая, 20:52 Цей матеріал також доступний українською Дым над Львовом, 26 марта (фото иллюстративный) (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Вечером во вторник, 3 мая, во Львове во время воздушной тревоги, которую объявили из-за угрозы удара российских ракет, прогремело несколько мощных взрывов.



Война России против Украины — главные события 3 мая

Обновлено в 23:00. Андрей Садовый заявил, что, ранены два человека, кроме трех подстанций, повреждены 60 гаражей, перебои с водо- и электроснабжением.

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Обновлено в 21:32. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что во Львове из-за ракетного удара России, предварительно, повреждены три электроподстанции. Садовый также сообщил, что две насосные станции обесточены.

Сразу после этого в нескольких районах города исчезло электричество.



Эту информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовый в своих соцсетях и призвал всех оставаться в укрытиях. Позже он сообщил, что ракетными ударами повреждены две электроподстанции.



По данным СМИ, всего в городе прогремели до пяти взрывов.

Укрзализныця в свою очередь сообщила о задержке поездов из-за удара по подстанциям. Речь идет, в частности, о нескольких составах возле Львова.

В последний раз оккупанты били ракетами по Львовской области более недели назад — 25 апреля пострадала железнодорожная подстанция Красне. Тогда обошлось без жертв.

Всего с начала великой войны силы ПВО сбили над регионом более 20 крылатых ракет и около 10 БПЛА врага.